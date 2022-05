Il ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra diventare sempre più realtà. Già erano trapelate indiscrezioni su quanto successo nella puntata del 23 maggio di Uomini e donne, ed effettivamente c’è stato un riavvicinamento: l’uomo, infatti, sembra essersi sfogato con un pianto tra le braccia della dama.

Tutto è iniziato con una discussione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: il cavaliere accusa la dama di provare ancora interesse per lui, nonostante questa stia uscendo con Fabio. A sostegno di Riccardo si è schierato Armando Incarnato, mentre Gianni Sperti e Maria De Filippi hanno preso le difese della donna, che alla fine ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime.

Gloria non è però l’unica ad aver pianto durante la puntata del 23 maggio di Uomini e donne. Dopo la sfuriata di Ida Platano verso Riccardo Guarnieri, dovuta al fatto che questo le abbia tolto il saluto, si è passati al “Trono classico” del programma, con l’esterna di Veronica Rimondi e Andrea Della Cioppa. Nelle riprese si sono visti i due baciarsi sotto le note di Fai rumore di Diodato, e tornando allo studio si è visto Riccardo uscire dalla scena in lacrime, seguito da Ida.

I due sono poi tornati e Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni al cavaliere. Si è scoperto che quella fosse la canzone che Riccardo aveva dedicato proprio a Ida nel periodo della proposta di matrimonio, che poi non era andata a buon fine. Dallo studio sono arrivati commenti sulla loro relazione: “Io non capisco perché dovete buttare via un amore così bello“. I due tronisti si sono poi uniti in un abbraccio e hanno ballato commossi al centro della stanza.