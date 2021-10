Lui è peggio di me, tutti gli ospiti della puntata del 14 ottobre

Torna su RaiTre l’appuntamento del giovedì con Lui è peggio di me, che il 14 ottobre arriva alla quarta puntata della stagione 2021. Come sempre, alla conduzione l’improbabile (all’apparenza) coppia formata da Marco Giallini e Giorgio Panariello, due personaggi estremamente diversi, che proprio con questa diversità giocano per portare sul palco uno show fatto i monologhi, interviste, sketch comici e molto altro.

Anche questa volta i due padroni di casa possono contare sulla presenza fissa di Max Angioni, comico conosciuto per aver partecipato a Zelig ed essere arrivato in finale a Italia’s Got Talent, e l’attrice Anna Ferzetti, che porta in scena monologhi, pezzi teatrali e molto altro. In questa edizione, poi, il duo ha finalmente la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico, cosa che non era stata possibile nella stagione precedente (la prima) a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Per la puntata numero quattro, Panariello e Giallini sono affiancati, come al solito, da molti ospiti. Il maestro del cinema horror Dario Argento, la coppia di comici e cantanti Cochi e Renato, la voce dei cartoni animati Cristina d’Avena, il cantautore e produttore discografico Riccardo Sinigallia e la cantante Tosca.

Lo show è prodotto da RaiTre e Friendsparteners, ed è scritto da Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Giorgio Capozzo, Max Ferrigno, Martino Clericetti, Paola Vedani, Federico Baccomo, per la regia di Flavia Unfer. Al fianco dei conduttori nella puntata precedente, invece, c’erano Ficarra e Picone, Alex Britti, Fabio Volo, Nek e Filippa Lagerback.