Lui è peggio di me torna su RaiTre, giovedì 7 ottobre 2021, con la terza puntata di questa stagione condotta come sempre dalla strana coppia composta da Giorgio Panariello e Marco Giallini. I due presentatori, che giocano sul palco sulla loro diversità apparente, sono accompagnati anche in questo turno da tanti nuovi ospiti con cui dividono la scena intervallando il tutto con monologhi, interviste, canzoni e gag esilaranti.

In questa nuova edizione, finalmente con il pubblico in sala dopo i mesi di pandemia, oltre alla partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti sono presenti all’appuntamento il duo di comici Ficarra e Picone, il cantautore Alex Britti, lo scrittore Fabio Volo, Nek per la proposta musicale e direttamente da Che Tempo Che Fa Filippa Lagerback.

I padroni di casa la precedente puntata, invece, hanno ospitato Raf, la conduttrice Andrea Delogu, la scrittrice francese Ema Stokholma, Malika Ayane, la band dei Marlene Kuntz, il giornalista Maurizio Mannoni, il tenore Giuseppe Infantino e il rapper Frankie Hi-Nrg.

Mente nella serata di esordio del sit-show si sono visti Fabio Caressa e Beppe Bergomi, Enrico Bertolino e Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron per gli spazi musicali. Lui è peggio di me è prodotta da RaiTre e Friendsparteners ed è un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Giorgio Capozzo, Max Ferrigno, Martino Clericetti, Paola Vedani, Federico Baccomo, con la regia di Flavia Unfer. Lo show va in onda anche in HD e in live streaming su Raiplay on demand.