L’attore romano Marco Giallini e il comico toscano Giorgio Panariello, tornano su RaiTre con il secondo appuntamento di Lui è peggio di me. Giovedì 30 settembre 2021 i due professionisti, amici per puro caso, condividono di nuovo il palco del programma tra monologhi, interviste, canzoni e gag. Non manca come sempre il coinvolgimento di amici e colleghi dello showbiz che si prestano a battute e sketch. Immancabile anche la partecipazione fissa di Max Angioni e Anna Ferzetti.

I padroni di casa ospitano in questa serata il cantante Raf, la conduttrice Andrea Delogu, la scrittrice francese Ema Stokholma, l’interprete Malika Ayane, la band Marlene Kuntz, il giornalista Maurizio Mannoni, il tenore Giuseppe Infantino e il rapper Frankie Hi-Nrg. In questa nuova edizione finalmente c’è il pubblico in sala che non era presente, causa pandemia, durante la precedente stagione della trasmissione.

Le puntate previste del sit-show sono in tutto cinque e nella prima si sono già visti Fabio Caressa e Beppe Bergomi, Enrico Bertolino e per gli spazi musicali Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron. Anche in queste nuova versione autunnale di Lui è peggio di me, la musica e l’intrattenimento avranno un ruolo centrale.

Prodotto da Rai Tre e Friendsparteners, è un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Giorgio Capozzo, Max Ferrigno, Martino Clericetti, Paola Vedani, Federico Baccomo, con la regia di Flavia Unfer. Lo show va in onda anche in HD e in live streaming su Raiplay on demand.