Se Maccio Capatonda incontra Valerio Lundini

Una Pezza di Lundini chiude la stagione con una doppia puntata: il surreale programma condotto da Valerio Lundini andrà in onda nella seconda serata di RaiDue, lunedì 19 luglio e avrà come ospite Maccio Capatonda. Il gran finale della stagione, invece, sarà come di consueto martedì 20 luglio, alle 23.10, dopo di che si potrà solo attendere la notizia per una nuova terza stagione, di cui ancora però non si sa nulla.

In studio, a tenere le fila di questo bizzarro show ci saranno come sempre Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki. Non ci si stanca mai di guardare Una Pezza di Lundini, le gag del suo presentatore, le sue interviste improbabili, insomma, un intero programma che pare strampalato e a tratti inadeguato ma che funziona benissimo e ha rivoluzionato i canoni della comicità televisiva.

Nella penultima puntata sarà Maccio Capatonda, l’ospite “inatteso” che duetterà con Lundini. L’attore comico, all’anagrafe Marcello Macchia, è nato il 2 agosto del 1978 a Vasto, in provincia di Chieti: nel 2001 si laurea in tecniche pubblicitarie a Perugia ma da sempre ha seguito il suo amore per la comicità. Da almeno quindici anni è presente nel panorama italiano passando da Mai Dire ai suoi format, come Mario, fino ai famosissimi sketch delle fiction Padre Maronno e L’ispettore Catiponda.

Maccio padroneggia una comicità che usa la parodia dei più comuni errori della lingua italiana, giocando sugli stereotipi e creando personaggi goffi, quasi analfabeti. La sua ospitata alla Pezza sarà veramente da non perdere, proprio come dice Capatonda nel suo post: “Questa Sera alle 23 sul canale DUE della RAI sarò presente nella trasmissione dal titolo UNA PEZZA DI LUNDINI. Insieme a VaLerio LundiNi. EVITATE DI NON VEDERLA”.