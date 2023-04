Non solo colleghe, ma anche grandi amiche. Questo è stato il rapporto nato a fine anni ’90 tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, due tra le ex “veline” di Striscia la notizia più note e amate dal pubblico. Entrambe si erano trasferite a Milano quando erano poco più che maggiorenni, ma hanno saputo sostenersi a vicenda, consapevoli di quello che un cambiamento così importante potesse comportare.

Conclusa l’esperienza nel Tg satirico, le due hanno continuato a essere legatissime, nemmeno il trasferito negli Stati Uniti della mora aveva rappresentato un problema. Anzi, la pugliese si è poi trasferita oltreoceano per stare al suo fianco, al punto tale da iniziare a collaborare anche a livello lavorativo. A distanza di anni, però, la situazione è profondamente cambiata e le due non si parlano più.

Le motivazioni del loro distacco non sono mai state rese note, nemmeno ora Maddalena Corvaglia sembra disposta a farlo, ma lasciando intendere come la decisione non sia stata dettata da un capriccio: “Cosa è successo tra noi due? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”.

Provare un po’ di amarezza, ben sapendo quanto si volevano bene è inevitabile, ma un riavvicinamento sembra essere impossibile: “È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla, con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute. Perdono? Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita“.

L’affetto per lei resta comunque forte: “Le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza. E ho altre amiche intorno, poche ma buone, persone speciali, le ho scelte con cura. Una? Costanza Caracciolo, gran brava ragazza” – ha concluso.