Madonna in lacrime: cade sul palco e cancella il concerto di Parigi

Sarà stato l’ennesimo tuffo al cuore per i fan di Madonna la visione della loro beniamina in lacrime durante l’ultima esibizioni della popstar a Parigi. La cantante infatti ha dovuto cancellare una nuova tappa del tour Madame X che la vedeva protagonista di 12 serate presso il Grand Rex.

A provocare la decisione una brutta caduta sul palco a causa di una sedia tenuta in malo modo da uno dei suoi collaboratori, che ha riaperto la ferita dell’infortunio al ginocchio con cui l’icona della musica pop lotta da molto tempo (si parla di 6 ore di riabilitazione al giorno).

Si tratta di un bruttissimo segnale per i suoi fan, dato che la cancellazione si aggiunge alle 13 precedenti di questa tournée a causa di motivi di salute. Stranamente nessuno sembra essere riuscito a immortalare il momento esatto della caduta, di cui non esistono documentazioni fotografiche o video.

L’artista 61enne ha così motivato su Instagram lo stop alle sue attività live: “Eccomi, in carne e ossa. Se solo le ginocchia non si torcessero e la cartilagine non si rompesse e nulla facesse male e le lacrime non cadessero dagli occhi… ma invece lo fanno e grazie a Dio per questo importante ricordo della nostra umanità. Sono caduta 2 notti fa dal palco quando una sedia mi è stata strappata via, sbattendo sul pavimento con il mio osso sacro. Ho terminato lo show a malapena, perché odio deludere il pubblico. Tuttavia oggi persino io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme da scotch e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e in un pezzo solo. Grazie per la comprensione, Parigi!”

Dopo la caduta Madonna si è infatti esibita nuovamente sabato, ma le testimonianze di chi assistito alla show parlano di un concerto molto lontano dal dinamismo cui la regina del pop ha abituato i suoi adoranti ammiratori. La cantante è poi stata vista muoversi con un bastone, dimostrando ben più di qualche difficoltà motoria.