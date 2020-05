Madonna risponde alle critiche: Ho avuto il Coronavirus durante il tour

Sembra che vi sia una spiegazione almeno parziale per i problemi di salute che hanno afflitto Madonna negli ultimi tempi. La cantante ha infatti svelato pochi giorni fa di essersi sottoposta a un test che ha confermato i suoi sospetti, grazie alla presenza di anticorpi contro il Coronavirus nel suo organismo. Il segnale di un avvenuto contagio, che stando alla testimonianza dell’artista sarebbe avvenuto al termine della sua tournée parigina.

La voce di Like A Virgin in un recente post su Instagram ha infatti spiegato che nelle fasi finali del tour Madame X, funestato da vari infortuni, avrebbe avuto quella che ai tempi aveva ritenuto essere una forma influenzale molto forte. Nel messaggio la cantante 61enne ha condiviso la notizia di aver donato 1.1 milioni di dollari per contribuire alla ricerca di una cura per il virus.

Ecco quanto scritto dall’artista: “Sono grata di aver fatto la mia parte. E giusto per chiarire le cose per le persone che altrimenti crederebbero ai titoli sensazionalisti dei giornali… non sono malata. Quando risulti positiva agli anticorpi significa che hai avuto il virus. Cosa che chiaramente mi è accaduta, dato che sono stata malata alla fine del mio tour a Parigi, oltre 7 settimane fa, insieme ad altri artisti. In quel momento però pensavamo di aver avuto una brutta influenza“.

Madonna era stata infatti bersagliata di critiche dopo aver dato la notizia del test e aver quindi partecipato alla festa di compleanno di un amico, ovviamente di persona. Al party era stata anche vista abbracciare altre persone, un comportamento che aveva destato perplessità, in quanto non sono ancora chiare modalità e tempistiche dell’immunizzazione di chi ha già avuto il COVID-19.

La cantante aveva scelto di trascorrere questo periodo di isolamento insieme al giovane fidanzato Ahlamalik Williams, di 26 anni, insieme ai suoi figli.