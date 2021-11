Con l’inverno alle porte è arrivata l’ora di dare uno sguardo alle tendenze del make up che ci aspettano per celebrare e arricchire come si deve il periodo delle feste natalizie. Sono i trend più gettonati e sdoganati da make up artist e celebrità, che ce li mostrano in tutta la loro bellezza sui social e sulle passerelle di sfilate ed eventi mondani.

Come spesso accade, quando si parla di moda e make up c’è qualche grande classico che non viene mai del tutto archiviato e torna a farsi vedere, magari reinventato per l’occasione. Anche questa volta è il caso di dire che alcuni capisaldi del make up si “vestono a festa” per l’inverno, con un tocco di colore e scintillio che non poteva di certo mancare. Li vediamo insieme.

Rossetto rosso e un filo di gloss per l’inverno

Tra le tendenze make up non possono sottrarsi al periodo c’è un grande classico che si conferma sempre attuale: è il caso del rossetto rosso, che per l’inverno si fa più e intenso e acceso. Nonostante i rossetti mat e opachi la facciano da padrone in questo periodo, questo inverno a sorpresa spunta sulle tinte labbra un filo di gloss, per look brillanti e in tema con le feste, così come proposto anche da Chanel.

Smokey eyes, evergreen dell’inverno

Come il rossetto rosso, lo smokey eyes rappresenta un classico immancabile di stagione ma non per questo è banale: l’ombretto sfumato tutto attorno all’occhio rappresenta uno dei migliori “abiti” da indossare in inverno: per il 2021 si può aggiungere un tocco di colore sfumato, così come proposto dai più grandi make up artist, altrettanto affezionati a questo trucco che non passa mai di moda.

Make up inverno, il monocromatico

Di grande impatto e già visto, il prossimo inverno il trucco monocromatico va per la maggiore: è caratterizzato dalla stessa nuance usata su palpebre, occhi e guance e l’effetto è senza dubbio armonioso. Non a caso diversi brand (come Charlotte Tilbury per citarne uno) hanno lanciato sul mercato dei prodotti multiuso. Perfetti per realizzare questo tipo di make up.

Il make up in inverno si tinge di marrone (e di caffè)

L’avevamo già intravisto durante l’autunno e promette di farci compagnia anche in inverno, il marrone rappresenta quel che resta delle stagioni calde e si veste a tema per accompagnarci nella stagione fredda: via libera alle tonalità del cioccolato, del caramello e quelle di un caldo e avvolgente caffè latte da bere in tazza bollente davanti al camino.

Crystal make up, per un inverno scintillante

L’inverno è anche la stagione delle celebrazioni per eccellenza, per questo tra le tendenze make up del periodo non poteva di certo mancare un trucco per brillare: è il caso del crystal make up, che grazie a piccoli strass e gocce di cristalli arricchisce lo sguardo e dona nuova luce a tutto il viso, che si tratti di punti luce creati sull’eyeliner, sulle palpebre o addirittura su fronte e tempie.

Make up inverno, occhi aperti sul il verde fluo

Qualora invece si avesse voglia di accendere il make up con un tocco di colore netto e deciso, è bene sapere che si sta facendo largo il verde fluo, usato come ombretto e come eyeliner, si tratta di un verde freddo e molto chiaro capace di accostarsi perfettamente vicino alle tonalità marroni usate in questa stagione sia sugli occhi sia sulle labbra.