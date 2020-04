Maledizione dei Kennedy: disgrazie, omicidi e morti della famiglia

La maledizione dei Kennedy colpisce ancora: poche ore fa è stato trovato il corpo senza vita di Maeve Kennedy Townsend McKean, nipote 40enne di Bob Kennedy.

Da giovedì scorso la donna era dispersa in mare nella baia di Chesapeake insieme al figlio Gideon di otto anni. I due erano usciti in canoa per recuperare una palla, ma a causa della corrente non erano più riusciti a tornare a riva. La squadra di soccorso ha rinvenuto il corpo di Maeve a sette metri di profondità, a circa quattro chilometri a sud dalla casa dove si trovava, mentre il bambino continua ad essere disperso.

Purtroppo questo è solo l’ultimo dei casi tragici che coinvolgono la famiglia Kennedy dopo una serie di omicidi, incidenti e altre disgrazie cominciati nel lontano 1944 quando Joseph Patrick Kennedy Jr. morì nell’esplosione accidentale dell’aereo che pilotava durante la Seconda Guerra Mondiale. Poco dopo nel 1948 sua sorella Kathleen Agnes Kennedy perse la vita insieme al fidanzato in un incidente aereo in Francia.

Stessa sorte toccò all’altro fratello John Fitzgerald Kennedy, all’epoca presidente degli Stati Uniti: nel 1963 fu ucciso in un attentato a Dallas in Texas dall’attivista ed ex militare Lee Harvey Oswald. Solo cinque anni più tardi un altro suo fratello Robert F. Kennedy fu assassinato nella notte della sua vittoria alle primarie in California e in Sud Dakota come candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito Democratico.

La maledizione, purtroppo, è continuata con i figli di Robert: nel 1994 David è stato ucciso da un’overdose di farmaci, mentre nel 1997 Michael è morto in un incidente mentre sciava. Anche John Fitzgerald Kennedy Jr., uno dei figli di John, nel 1999 è stato vittima di un incidente aereo insieme alla moglie Caroline e alla cognata Lauren Bessette.

Come ultimi eventi tragici ricordiamo nel 2011 la morte di Kara, figlia di Edward Kennedy, stroncata da un infarto, mentre l’anno successivo Mary Richardson, ex moglie di Robert Francis Kennedy Jr., si è tolta la vita dopo aver lottato per anni contro problemi di alcolismo e depressione.