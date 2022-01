I Maneskin continuano a riscuotere successi, non solo in campo musicale, ma anche in quello sentimentale. Dopo le rivelazioni del cantante della band Damiano David, che mesi fa svelò al mondo di essere fidanzato con la modella Giorgia Soleri, anche la bassista Victoria De Angelis è stata fotografata con l’attuale presunta fidanzata.

Ora è arrivato il turno di Ethan Torchio. Il batterista è stato immortalato in compagnia di una ragazza bionda. Che sia una nuova fiamma? Gli scatti lasciando poco all’immaginazione: i due si scambiano un tenero bacio abbracciati l’un l’altra. Poi, caricano dei bagagli su una Mini Cooper nera, decappottabile.

A quanto pare, la coppia è sfrecciata via per una fuga romantica. L’identità di lei è ancora sconosciuta, ciò che sappiamo è che il suo nome è Laura. Inoltre, la visibile somiglianza con De Angelis a molti fan ha fatto pensare che in realtà le due ragazze siano parenti.

“Voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’” aveva rivelato Torchio in un’intervista riguardo la sua vita amorosa, ma quando la passione arriva è difficile chiudere la porta. Per ora non c’è ancora nulla di ufficiale, ma a giudicare dall’intensità del loro abbraccio, non sembrerebbe soltanto una storia passeggera.

Intanto, il gruppo continua a crescere musicalmente e dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones hanno totalizzato degli ascolti da record su Spotify (oltre 2 miliardi, posizionandosi al numero 58 della classifica mondiale). Ad oggi, sono fra gli artisti più ascoltati di sempre.