L’attesissima finale di X-Factor 2021 si è conclusa nella notte tra il 9 e il 10 dicembre con la vittoria di Baltimora, il cantante della squadra di Hell Raton. Ma oltre alle ottime performance degli ospiti speciali – i Maneskin e i Coldplay – e dei concorrenti in gara, a conquistare il pubblico in studio e a casa sono stati gli outfit impeccabili di giuria, ospiti e cantanti. Tra i look più apprezzati c’è senza dubbio quello della bassista della band romana vincitrice dell’Eurovision Contest 2021, Victoria De Angelis, che ha sfoggiato due completi giacca e pantalone davvero speciali.

Per la prima esibizione della finale i Maneskin sono saliti sul palco indossando outfit complementari in diverse gradazioni color crema e nero; uno stile molto vintage che porta la firma di Gucci by Alessandro Michele. Victoria ha scelto una giacca nei toni del giallo con fiori stampati e un pantalone coordinato. Sotto al completo l’artista ha deciso di indossare soltanto un reggiseno trasparente con lacci intorno al collo, che ha regalato al look quel tocco di sensualità che non guasta mai.

Per completare l’outfit Victoria ha puntato su un collarino nero allacciato al collo da cui parte una catena che abbraccia il pantalone. Uno stile molto rock che si è sposato bene con la scelta di un make-up dark e dalle tine forti: smokey eyes accentuato e un tocco di blush a creare contrasto. Semplicemente perfetta!

Per la seconda esibizione, invece, i Mankeskin hanno optato per un look più disco style, sempre griffato Gucci. Victoria ha indossato dei pantaloni a righe verticali bianche e blu e un top nero trasparente in macro-rete punk con le maniche traforate. Ma il tocco in più è dato dall’intricato cinturone borchiato e in pelle che abbraccia tutto il corpo dell’artista, donandole uno stile davvero rock. Anfibi militari neri completano il tutto.