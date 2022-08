Mara Venier a Santo Domingo, il segreto della bellezza è sentirsi liberi

Innamorati come il primo giorno: questa è la sensazione regalata dai recenti scatti pubblicati da Mara Venier sul suo profilo Instagram. Le immagini la ritraggono a Santo Domingo in compagnia del marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico ed editore italiano. I due si sono sposati nel 2006 e da allora viaggiano a quelle folli velocità che soltanto un amore sereno e felice riesce a dare. Stavolta però, a tener banco non è stato il matrimonio di Mara Venier, ma un altro piccolo dettaglio.

In una foto pubblicata su Ig, la conduttrice veneta si mostra con un bikini viola senza filtri e trucchi ed è proprio questo particolare ad aver attirato l’attenzione dei suoi fan e non solo. A 71 anni (quasi 72), Mara sembra aver trovato la ricetta universale della bellezza, quella che tutti cercano nelle pagine delle riviste, sul web, nelle antiche ricette delle nonne o nei prodotti supertech di ultima generazione. Niente di tutto questo: il primo segreto del fascino è semplicemente la libertà di essere se stessi!

La felicità è il secondo ingrediente ed è proprio a questo sentimento che Mara Venier dedica la didascalia dello scatto che ha collezionato più di 40.000 like. La nota conduttrice veneta ha dimostrato senza tanti giri di parole cosa vuol dire esattamente sentirsi bene nella propria pelle. Intanto, tra una gita al supermercato con il nipotino e un bagno in mare con il marito, Venier si gode serenamente l’ultimo scampolo di vacanze estive in attesa di riprendere a settembre la conduzione del pomeriggio domenicale di Rai 1.