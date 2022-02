Maria Chiara Giannetta si prepara per Sanremo e condivide un outfit super

Tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo. Ad accompagnare Amadeus durante la ‘serata dei duetti’ ci sarà Maria Chiara Giannetta, l’attrice che ha raggiunto un incredibile successo dopo l’ottima performance in Blanca, la fiction di RaiUno liberamente ispirata ai libri di Patrizia Rinaldi. E proprio questa mattina Giannetta ha preso parte al suo primo appuntamento sanremese, la tradizionale conferenza stampa pre-puntata al fianco di Amadeus.

Con un look semplice ma d’effetto ed un make-up che esalta la sua bellezza acqua e sapone, l’attrice ha risposto alle domande dei giornalisti, affermando di essere onorata di poter prendere parte ad un evento importante come Sanremo, tanto da sentirsi quasi come “un’invitata a un matrimonio reale“. Durante la sua prima apparizione nella città ligure, Giannetta è stata impeccabile. Ha sfoggiato, infatti, un completo casual ma allo stesso tempo sofisticato firmato Emporio Armani.

Del resto, sarà proprio la nota maison a firmare tutti i suoi outfit per Sanremo. Per la conferenza, l’attrice ha optato per un tailleur in denim, dati toni molto scuri, composto da un blazer doppio petto e lungo e un paio di meravigliosi pantaloni a palazzo con delle maxi tasche in vista, con cuciture in risalto che richiamano l’orlo della giacca. Sotto, fedele fino in fondo allo stile casual chic, una semplice t-shirt a maniche corte, bianca, che spezza meravigliosamente il completo.

Il tocco in più sono senza dubbio le scarpe: dei sandali con tacco a spillo e rosso fuoco, che slanciano la figura. E per completare questo outfit meraviglioso (firmato Armani dalla testa ai piedi), l’attrice ha optato per una collana e degli orecchini coordinati targati Crivelli, che illuminano il viso. Il trucco, come accennavamo, è molto leggero: un tocco di blush a colorare le guance e un ombretto violaceo a definire la palpebra. Semplice ma sofisticata, semplicemente perfetta!