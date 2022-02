Per la terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Emma stupisce ancora con il suo look. Dopo averla vista con lo strepitoso ed elegantissimo vestito Gucci della puntata di apertura della kermesse canora, dove ha presentato la sua Ogni volta è così, ora ha dominato il palco dell’Ariston con un completo audace e sofisticato.

Emma ha sfoggiato un ensemble sapientemente costruito per lei da Alessandro Michele, firma che più volte ha scelto per le sue apparizioni pubbliche. Per cantare la seconda volta il suo brano ha indossato una gonna color ciliegia realizzata in morbido velluto: lo spacco laterale vertiginoso conferisce all’outfit un allure sensuale e chic.

Abbinata all’originale skirt ecco una blusa in pizzo chantilly con profondo scollo a V color nude, e ricamo in paillettes tono su tono. Il capo è stato indossato dalla cantante sopra un bustier in duchesse cipria con taglio cut out. In linea con lo stile dell’esibizione del 1 febbraio, Emma ha scelto ancora collant a rete, ma questa volta sono color carne, mentre per le scarpe ha optato per dei sandali in pelle pitonata e suola platform.

Per completare il total look chic e iper glamour Emma ha impreziosito tutto con alcuni gioielli d’alta moda: anello con pietra in resina verde, altri in oro giallo con diamanti e opale fiammante, e collane Lariat della collezione Link to Love. E che dire del make-up: labbra della stessa tinta della gonna e uno smokey eyes sfumato con toni del cipria e del bronzo.