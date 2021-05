È forse uno dei cosmetici più sottovalutati di sempre, parliamo del mascara trasparente: un prodotto cosmetico multifunzionale, che ha degli impeghi poco conosciuti, e che in realtà può rivelarsi un geniale alleato di bellezza che consente di ottenere ciglia folte e lunghe anche grazie ad alcuni consigli d’uso rivelati dai make up artist.

Si usa sulle ciglia (come primer, per infoltirle e per curvarle) ma non solo. Infatti, il mascara trasparente si può applicare anche sui capelli e scopriremo come e perché farlo.

Come usare il mascara trasparente

I make-up artist più esperti hanno svelato gli usi più interessanti che fanno del mascara trasparente, scopriamo quali sono i loro consigli.

È il prodotto perfetto da usare come primer

Applicarlo prima del solito mascara permette di aumentare la definizione delle ciglia. Il mascara trasparente aiuterà nella sua funzione di primer in modo da evitare i fastidiosi grumi che solitamente i classici prodotti creano una volta applicati. Anche nel caso di utilizzo di ciglia finte, il mascara trasparente usato come base è ottimo per pettinare ogni singola ciglia prima di applicare quelle finte con la colla apposita.

Quelli formulati con lo scopo di preparare le ciglia al prodotto successivo contengono vitamine e ingredienti nutrienti, in grado di prendersi cura delle ciglia.

L’Oréal Paris Paradise Mascara Primer

Questo mascara trasparente funge proprio da 2 in 1, nutrendo le ciglia con la sua formulazione ricca di olio di Jojoba e preparandole al make up immediatamente successivo. Per ciglia perfette e pronte a sostenere il mascara abituale.

Disponibile su LookFantastic a 13,95 euro Acquista ora

È il mascara ideale per un look no make-up

Soprattutto nelle stagioni più calde il trucco può diventare un problema: sole e alte temperature mettono a dura prova matite e mascara che rischiano di sbavare e colare facilmente. Per questo usarne uno trasparente può essere un’ottima alternativa, perfetto per creare un effetto nude: per la serie il trucco c’è ma non si vede.

Yves Saint Laurent The Curler mascara incurvante

Questo mascara amplifica le ciglia ed è ideale per donare maggiore definizione e pienezza anche alle ciglia corte. La sua formula le riveste in modo uniforme, rendendole immediatamente più curve, lunghe e folte. Appena applicato risulta di colore rosa e diventa trasparente entro pochi secondi dall’applicazione. È inoltre arricchito con ceramide R e pantenolo che lavorando in sinergia aiutano a rinforzare, idratare e proteggere le ciglia.

Disponibile su LookFantastic a 31,95 euro Acquista ora

Mascara trasparente: non solo ciglia

I tip più interessanti per usare il mascara trasparente non coinvolgono le ciglia bensì altre parti del corpo, li vediamo insieme.

Fissare le sopracciglia

Il mascara trasparente è perfetto anche come fissante per le sopracciglia. Basta una passata per tenerle in posa (e per eliminare eventuali ciprie o polveri di altri trucchi che si sono depositati in fase di make up), il finish sarà assolutamente naturale.

Mascara colorato fai da te

Qualora si volesse provare l’ebbrezza di un mascara colorato, si può usare quello trasparente come base a cui aggiungere un pigmento colorato, come un ombretto in crema o in polvere.

Domare i baby hair

Alzi la mano chi non ha mai dovuto fare i conti con i baby hair, quei piccoli capelli che spuntano alla base del cuoio capelluto e che risultano sempre difficili da tenere a bada nell’acconciatura. Il mascara trasparente può aiutare proprio a tenerli in ordine: basta pettinare le ciocche alla radice con lo scovolino, il gel del mascara li terrà al loro posto per tutto il tempo necessario, senza appesantire la chioma.

E.l.f. Cosmetics Clear Brow & Lash Mascara

Per gli usi più creativi, quello formulato da E.lf. si rivela il mascara trasparente più adatto. È stato studiato per essere applicato su sopracciglia e ciglia. Contiene agenti idratanti in grado di donare immediatamente un aspetto sano e luminoso. Ideale per qualsiasi colore di peli. La doppia boccetta permette di usare un lato per le ciglia e un altro per le sopracciglia e all’occorrenza anche per pettinare i baby hair.

Disponibile da Douglas a 4,99 euro Acquista ora