Mascara colorati: come sceglierli in base al colore degli occhi

Arduo resistere alla tentazione di uno dei mascara colorati così freschi e divertenti per l’estate; non esistono limiti né di età né regole, se non la voglia di giocare con il make-up: certo è che – a seconda del colore degli occhi – ci sono delle nuance da applicare sulle ciglia che sono più indicate di altre se si vuole far risaltare la tonalità delle proprie iridi.

Il mascara colorato può essere utilizzato da solo, per un effetto più naturale del trucco, ma può essere applicato dopo il mascara nero, sulle punte, per un risultato più intenso.

Vediamo quale mascara colorati utilizzare se si hanno occhi azzurri, verdi o marroni.

Il colore del mascara per occhi azzurri

Ciglia rosa o arancio creano un make-up fatto di contrasti ideale per un trucco estivo e originale.

creano un make-up fatto di contrasti ideale per un trucco estivo e originale. Il mascara corallo , colore Pantone del 2019, si amplifica se utilizzato in combinazione con toni di ombretto molto caldi.

L'azzurro? Il ton sur ton è perfetto per le giovanissime che amano gli eccessi.

Quale mascara colorati usare per occhi verdi

Il blu intenso può essere applicato anche da solo se si hanno iridi verdi, soprattutto se tendenti al grigio.

può essere applicato anche da solo se si hanno iridi verdi, soprattutto se tendenti al grigio. Mascara viola per far risaltare tutte le tonalità di verde, da quello scuro fino a quello chiarissimo e grigio: in questo caso si può abbinare il mascara a ombretti di toni freddi come l’avorio e il grigio perlato.

per far risaltare tutte le tonalità di verde, da quello scuro fino a quello chiarissimo e grigio: in questo caso si può abbinare il mascara a ombretti di toni freddi come l’avorio e il grigio perlato. Ciglia rosse per un make-up che ama osare sia per occhi smeraldini che per quelli marroni scuri.

Occhi marroni: il colore del mascara