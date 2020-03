Maschera idratante viso fai da te: le migliori

Una maschera idratante viso fai da te può essere la risposta casalinga per una pelle secca e screpolata. Con alcuni rimedi naturali, infatti, è possibile dar vita a un prodotto di bellezza fatto in casa, con quello che si ha nel frigorifero, in grado di ottenere una pelle liscia e vellutata.

Qualche esempio? La banana può rivelarsi un ottimo alleato per riuscire a idratare la pelle; il miele aiuta a idratare e rendere l’epidermide morbida e luminosa; l’olio di mandorle ha un forte potere idratante e nutriente capace di rendere la pelle di nuovo elastica e soffice; l’olio di cocco è extra idratante mentre il cacao si può trasformare in un goloso antiossidante.

Tuttavia ci sono delle precauzioni da prendere, per realizzare in casa una maschera idratante viso fai da te efficace e priva di effetti collaterali. Per prima cosa è fondamentale essere certi di non essere allergici a nessuno degli ingredienti, per non andare incontro a reazioni cutanee indesiderate (che in alcuni casi possono anche trasformarsi in gravi patologie e quindi da sottoporre al consiglio medico).

È importante, inoltre, non lasciare seccare e indurirsi il composto che deve essere applicato sul viso: va, invece spalmato subito sulla perché non perda la sua efficacia.

La pelle del viso deve essere pulita, secondo la propria beauty routine quotidiana, e l’impacco va applicato evitando in modo accurato il contorno occhi.

I tempi di riposo delle maschere vanno rispettati in maniera pedissequa, perché molte di esse iniziano ad agire solo dopo 5 minuti dall’applicazione, ma è sempre consigliabile aumentare il tempo di posa per farle agire correttamente e ottenere maggiori risultati. Infine rimuovendo la maschera, è indicato aiutarsi con una spugnetta o dei dischetti di cotone bagnati e applicare la crema idratante abituale.

Ecco alcuni consigli per creare una maschera idratante viso fai da te.

Maschera idratante viso alla banana

Ingredienti : una banana, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di yogurt bianco;

: una banana, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di yogurt bianco; Procedimento: frullare la banana, il miele e lo yogurt e mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo e senza grumi;

Utilizzo: sul viso pulito stendere il composto e lasciare riposare per 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e applicare la crema idratante.

Maschera viso all’olio di mandorle

Ingredienti : olio di mandorle, 2 cucchiaini di yogurt bianco;

: olio di mandorle, 2 cucchiaini di yogurt bianco; Procedimento: unire gli ingredienti e amalgamare bene il composto;

Utilizzo: applicare sul viso pulito stendere il composto e lasciare riposare per 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e applicare la crema idratante.

Impacco viso allo yogurt

Ingredienti : yogurt bianco, due cucchiai di succo di limone;

: yogurt bianco, due cucchiai di succo di limone; Procedimento: mescolare il limone allo yogurt ottenendo un composto omogeneo;

Utilizzo: stendere l’impacco sul viso pulito e lasciare in posa per 20 minuti.

Maschera viso al cioccolato

Ingredienti : un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo di olio di cocco, un cucchiaino di cacao;

: un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo di olio di cocco, un cucchiaino di cacao; Procedimento: unire gli ingredienti e amalgamare bene il composto;

Utilizzo: applicare sul viso pulito stendere il composto e lasciare riposare per 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e applicare la crema idratante.

Maschera viso idratante fai da te alla pera