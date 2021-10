Maschera led viso: come funziona e quali sono le migliori

La maschera led viso è un dispositivo estetico ed elettronico che agisce attraverso la foto-stimolazione dei tessuti epidermici. Inizialmente la stimolazione dell’epidermide attraverso la luce led era una tecnica talmente sofisticata da essere impiegata addirittura dalla NASA.

Oggi, il dispositivo che si applica sul viso è stato creato per essere utilizzato a casa in totale autonomia, ed è pensato esclusivamente per risolvere o quantomeno migliorare alcune problematiche della pelle: dall’invecchiamento cutaneo fino alla cura dell’acne.

Maschera led viso: come funziona

La maschera led viso mette in campo una vera e propria terapia della luce, avvalendosi del led, che a differenza della luce “normale” non emette calore, e in quanto luce fredda riesce a penetrare in profondità sulla pelle ma senza danneggiarla come invece fanno gli infrarossi e i raggi ultravioletti, dai quali ci difendiamo con le creme ad alto SPF.

Il trattamento con la maschera led viso può essere introdotto nella propria skincare routine, al posto ad esempio delle classiche maschere di bellezza (in crema o in tessuto) che vengono usate un po’ da tutti.

Le principali proprietà delle maschere led

Aiutano a contrastare l’invecchiamento cutaneo , attraverso la rigenerazione dei tessuti e la produzione di collagene;

, attraverso la rigenerazione dei tessuti e la produzione di collagene; combattono i batteri che spesso fanno sorgere inestetismi e acne;

che spesso fanno sorgere inestetismi e acne; possono essere combinate con altri trattamenti di bellezza.

Cosa fare prima di utilizzare una maschera led

etergere e asciugare il viso;

applicare una crema idratante o un olio specifico per il viso;

posizionare la maschera led e lasciarla agire per circa 10/20 minuti, come un vero e proprio trattamento di bellezza.

Maschera led viso: il beauty trend che piace alle star

Inizialmente qualcuno può rimanere sorpreso da queste strane maschere indossate dalle star persino sui social, ma grazie proprio alle celebrità che hanno condiviso gli scatti in cui si ritraggono alle prese con questi aggeggi, negli ultimi due anni le maschere led sono state letteralmente sdoganate. Tra le celebrità viste indossare una maschera led viso ci sono Julia Roberts, Madonna, Kaley Cuoco, Victoria Beckham e Kourtney Kardashian.

Maschera led viso, come sceglierla

Non tutte le maschere led viso sono uguali, anzi. Ne esistono di diversi tipi, che si avvalgono di diversi tipi di luce led, da scegliere in base all’esigenza:

led blu o viola : combatte i batteri. Ideale per le pelli che soffrono ad esempio di acne, eczemi o rosacea;

: combatte i batteri. Ideale per le pelli che soffrono ad esempio di acne, eczemi o rosacea; led rosso : stimola il rinnovamento cellulare e la rigenerazione dei tessuti;

: stimola il rinnovamento cellulare e la rigenerazione dei tessuti; led giallo/color ambra : è forse la meno comune, serve per rivitalizzare la pelle, ridurre gonfiori e infiammazioni e aiuta ad aumentare la luminosità della pelle. Adatta alle pelli più sensibili per le sue proprietà lenitive;

: è forse la meno comune, serve per rivitalizzare la pelle, ridurre gonfiori e infiammazioni e aiuta ad aumentare la luminosità della pelle. Adatta alle pelli più sensibili per le sue proprietà lenitive; led verde: aiuta a contrastare le macchie del viso e i rossori, e sostiene il processo di guarigione delle ferite.

Le migliori maschere led viso

Nonostante la popolarità crescente, bisogna tenere conto che la maschera led viso non è un accessorio economico. Sicuramente rappresenta un piccolo investimento di alcune centinaia di euro: è un accessorio funzionale e innovativo per la cura della pelle.

Ne esistono di diversi tipi di ovviamente diversi prezzi: si va dalle più economiche che necessitano di rimanere collegate alla corrente elettrica, a quelle più sofisticate che contengono una batteria interna e sono leggere e facili da trasportare. CurrentBody è tra i brand più famosi che producono questi dispositivi da poter usare in sicurezza a casa propria. Esistono diversi modelli di differenti fasce di prezzo e la qualità è senza dubbio garantita.

Skin Gym – WrinkLe LED Maschera Viso Wireless

Questa maschera va posizionata semplicemente sul viso per farla agire in modo che che la terapia della luce blu, arancione e rossa riveli una carnagione più radiosa.

Disponibile su Sephora a 119,90 euro

Rio FaceLite Beauty Boosting LED Face Mask

Maschera progettata per trattare tutto il viso in soli 10 minuti, ricaricabile e senza fili. Ha anche un timer automatico per programmare il trattamento.

Disponibile su LookFantastic a 395,95 euro

