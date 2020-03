Maschera viso fai da te: per pelle secca, mista e grassa

Fare regolarmente una maschera viso fai da te è una buona abitudine per chi voglia trattare in casa la propria pelle, che sia una pelle secca, una pelle mista o una pelle grassa.

La pelle secca deve essere idratata e nutrita profondamente, per questo è necessario utilizzare degli ingredienti naturali che siano in grado di combattere la secchezza dell’epidermide.

La pelle mista, invece, è difficile da trattare perché è secca in alcune zone (di solito le guance) e grassa in altre (fronte, naso, mento). Di conseguenza, è necessario realizzare degli impacchi con ingredienti in grado di idratare e purificare allo stesso tempo.

I migliori alleati della pelle grassa? L’aloe, l’argilla, il limone, il tè verde e tutti quegli ingredienti naturali dal potere purificante e astringente, capaci di combattere anche pori dilatati e punti neri.

Tenuto conto che alcuni ingredienti, anche se naturali, possono provocare allergia e che quindi è sempre bene applicare gli impacchi su una piccola porzione di pelle prima di stendere su tutto il viso, ecco qualche ricetta fai da te per preparare una maschera ideale per le esigenze della propria pelle utilizzando ingredienti naturali che spesso già si trovano nella dispensa di casa.

Maschera viso fai da te per pelle secca

Maschera all’avocado

Ingredienti : un avocado, olio d’oliva, miele o yogurt

: un avocado, olio d’oliva, miele o yogurt Procedimento : sbucciare l’avocado e togliere tutta la polpa, aiutandosi con un cucchiaio, eliminando il nocciolo centrale. Una volta fatto questo si possono aggiungere due cucchiai di miele, o due cucchiaio di yogurt, o e entrambi, e si inizia a mescolare il tutto fino a che non si sia ottenuto un impacco omogeneo

: sbucciare l’avocado e togliere tutta la polpa, aiutandosi con un cucchiaio, eliminando il nocciolo centrale. Una volta fatto questo si possono aggiungere due cucchiai di miele, o due cucchiaio di yogurt, o e entrambi, e si inizia a mescolare il tutto fino a che non si sia ottenuto un impacco omogeneo Utilizzo: spalmare la maschera sul viso e lasciare agire per circa 30 minuti, prima di risciacquare il viso con acqua tiepida

Maschera viso al latte

Ingredienti : due cucchiai di latte e un un cucchiaio di miele (o una banana)

: due cucchiai di latte e un un cucchiaio di miele (o una banana) Procedimento : unire due cucchiai di latte a un cucchiaio di miele. Emulsionare bene il composto.

: unire due cucchiai di latte a un cucchiaio di miele. Emulsionare bene il composto. Utilizzo: applicare l’impacco sul viso e lasciare agire per 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida

Maschera fai da te al caffè

Ingredienti : due cucchiai di caffè, un cucchiaio di miele

: due cucchiai di caffè, un cucchiaio di miele Procedimento : unire la polvere di caffè al miele e girare il composto fino a ottenere un impacco omogeneo e filante

: unire la polvere di caffè al miele e girare il composto fino a ottenere un impacco omogeneo e filante Utilizzo: spargere il composto sul viso e lasciar agire per 15 minuti. Risciacquare dolcemente

Maschera viso per pelle mista

Maschera viso all’argilla bianca e camomilla

Ingredienti : un cucchiaio di argilla bianca, infuso di camomilla

: un cucchiaio di argilla bianca, infuso di camomilla Procedimento : unire l’argilla bianca all’infuso e mescolare quanto basta per ottenere un composto omogeneo

: unire l’argilla bianca all’infuso e mescolare quanto basta per ottenere un composto omogeneo Utilizzo: lasciare in posa sul viso pulito per circa 20 minuti e risciacquare prima che la maschera si cominci a seccare.

Maschera viso fai da te al limone e miele

Ingredienti : un cucchiaio di miele e il succo di mezzo limone

: un cucchiaio di miele e il succo di mezzo limone Procedimento : mescolare il miele e il succo di mezzo limone

: mescolare il miele e il succo di mezzo limone Utilizzo: applicare la maschera sul viso e tenere in posa per circa dieci minuti prima di risciacquare abbondantemente.

Maschera viso allo yogurt

Ingredienti : mezzo vasetto di yogurt bianco, un cucchiaio di miele e gel d’aloe

: mezzo vasetto di yogurt bianco, un cucchiaio di miele e gel d’aloe Procedimento : amalgamare bene gli ingredienti

: amalgamare bene gli ingredienti Utilizzo: applicare la maschera ottenuta sul viso. Tenere in posa circa venti minuti e risciacquare con acqua tiepida

Maschera fai da te per pelle grassa

Maschera viso fai da te alla fragole

Ingredienti : 2 cucchiai di miele, una manciata di fragole fresche, 2 cucchiai di gel d’aloe

: 2 cucchiai di miele, una manciata di fragole fresche, 2 cucchiai di gel d’aloe Procedimento : schiacciare le fragole e amalgamarle bene con il gel d’aloe e il miele

: schiacciare le fragole e amalgamarle bene con il gel d’aloe e il miele Utilizzo: stendere il composto sul viso e lasciare in posa per dieci minuti prima di sciacquare con abbondante acqua tiepida

Maschera viso per la pelle grassa all’albume

Ingredienti : un albume d’uovo, 2 cucchiai di gel d’aloe, 1 cucchiaino di aceto di mele

: un albume d’uovo, 2 cucchiai di gel d’aloe, 1 cucchiaino di aceto di mele Procedimento : amalgamare bene gli ingredienti

: amalgamare bene gli ingredienti Utilizzo: stendere nei punti critici del viso e lasciare in posa 10 minuti circa

Maschera alla farina d’avena