Maschere all'argilla: le migliori purificanti e idratanti

Purificano, idratano, cicatrizzano: le maschere all’argilla sono un rimedio naturale di bellezza non solo per chi soffre di acne e pori dilatati, ma anche per tutte quelle pelli – secche, miste, grasse o sensibili – che devono essere pulite in profondità. Sostanza di origine minerale, l’argilla è nota sin dall’antichità per le sue proprietà, in grado di depurare la pelle da impurità e accumuli di sebo, che possono scatenare la comparsa di imperfezioni o reazioni delle pelli sensibili.

L’argilla bianca, detta anche caolino, ricca di calcio, silicio, magnesio e zinco, è famosa per le sue proprietà antibatteriche e per la sua capacità di lenire gli arrossamenti cutanei senza però disidratare la pelle. Ha la grana fine e tra tutte le tipologie di argilla è considerata la più delicata, per questo è indicata per la pelle secca e sensibile.

L’argilla verde, invece, ha un elevato potere assorbente, caratteristica che la rende ideale per eliminare il sebo in eccesso della pelle grassa e con imperfezioni. Ricca di rame, che le dona anche il suo caratteristico colore, contiene numerosi minerali tra cui zinco, fosforo e silicio, importanti per purificare la pelle in profondità.

L’argilla rosa è adatta per chi ha la pelle secca o screpolata. È in grado di purificare il viso, promuovendone il rinnovamento cellulare. Il suo colore è dovuto all’alto contenuto di ossido di ferro, ma è ricca anche di molti altri minerali tra cui calcio e sodio che le conferiscono le sue proprietà purificanti, lenitive e rigeneranti. L’argilla rosa, inoltre, stimola la microcircolazione: la pelle risulterà più nutrita e ossigenata, tonica e liscia.

Le proposte sul mercato sono troppe e non sapete districarvi? Ecco una piccola selezione con le caratteristiche, i benefici e i prezzi delle migliori maschere all’argilla purificanti e idratanti da comprare su Amazon.

Le migliori maschere all’argilla

Il prodotto top Sand & Sky Maschera all'argilla rosa australiana Ideale per ridurre i pori 46 € su Amazon Pro Con morbido pennello applicatore

dona colorito e minimizza la visibilità dei pori in 10 minuti Contro Nessuno

Può essere utilizzata come maschera disintossicante istantanea per ridurre i pori, ravvivare una carnagione opaca e aumentare istantaneamente la luminosità della pelle. Come un magnete per le tossine, l’argilla rosa australiana pulisce profondamente la pelle. Purifica e stringe i pori proprio davanti ai tuoi occhi. La liquirizia biologica stimola la produzione di nuove cellule, mentre la “Old man’s weed” “affronta le attività di pigmentazione. Un naturale astringente, l’aloe vera rassoda i pori e lenisce le irritazioni. Il melograno stimola la produzione di collagene per rendere la pelle luminosa.

Il prodotto più economico Jowaé Maschera Viso all'argilla purificante Ideale per pelle da mista a grassa 11 € su Amazon Pro Contiene il 96% di ingredienti di origine naturale

Adatta anche a pelli sensibili

Vegana Contro Nessuno

Maschera all’argilla purificante per pelle da mista a grassa, anche la più sensibile. Con il 96% di ingredienti di origine naturale, dal profumo fresco e aromatico dalle note di mandarino, gelsomino e menta Vantaggi La pelle è opacizzata, purificata e i pori affinati La grana della pelle è regolare Il colorito appare luminoso. Componenti attivi Lumifenoli Antiossidanti Loto sacro Argilla purificante Enzima di papaya esfoliante

La nostra scelta Laneige Mini Pore Waterclay Mask Ideale contro le impurità 44 € su Amazon Pro Si asciuga rapidamente

Riduce i pori dilatati Contro Nessuno

Una maschera all’argilla speciale pelle pulita, a base di argilla minerale e acqua di menta, che riduce l’eccesso di sebo ed elimina le impurità che ostruiscono i pori. Innovativa e piacevole da usare, questa maschera all’argilla in gel acquoso è composta da acqua di menta rinfrescante e fango minerale. Dotata della tecnologia Pore Minimizing, che associa acqua di menta, nota per le sue proprietà idratanti e purificanti, e aghi di pino regolatori del sebo. Attenua l’effetto lucido, riduce i pori dilatati e aderisce delicatamente alla pelle, si asciuga rapidamente sulle zone oleose, assorbendo le impurità per ridurre l’aspetto dei pori. Una pelle opacizzata e purificata, ma non secca.

Il miglior rapporto qualità/prezzo Clarins Sos Pure Maschera per il viso Ideale per pelle grassa 34 € su Amazon Pro Texture in crema

Asciuga in 10 minuti Contro Nessuno

Trattamento rivelatore di luminosità della pelle mista o grassa. Questa maschera purificante dalla texture in crema assorbente, purifica la pelle senza disidratarla e restringe i pori in soli 10 minuti. Liberata dalle impurità, la pelle respira. È purificata, fresca, morbida e luminosa.

Il prodotto top Fresh Umbrian Clay Purifying Mask Ideale per tutti i tipi di pelle 109 € su Amazon Pro Attenua la comparsa delle imperfezioni

Riequilibra il pH naturale della pelle e svolge un'azione seboregolatrice

Opacizza la pelle minimizzando i pori senza seccare la pelle Contro Nessuno

Deterge in profondità, purifica la pelle con delicatezza e attenua le piccole imperfezioni. Formulata con argilla bianca italiana, questa maschera purificante minimizza i pori dilatati e svolge un’azione seboregolatrice senza seccare la pelle. L’olio di legno di sandalo è noto per le sue proprietà astringenti ed emollienti. L’acqua di lavanda e l’acqua di camomilla leniscono e idratano la pelle. La linea Umbrian Clay è adatta a tutti i tipi di pelle. Che siano secche, miste o grasse, sensibili o mature, la maschera Umbrian Clay riequilibra e purifica con delicatezza.