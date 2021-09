Appuntamento imperdibile della domenica sera, Masterchef Italia è sbarcato su Tv8. Le repliche della decima edizione del cooking show targato Sky sono infatti disponibili in chiaro, per la gioia dei tantissimi fan del programma, pronti a seguire i concorrenti nel lungo percorso per diventare i migliori chef d’Italia. A decretare il vincitore una giuria composta da Antonino Cannavaciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che hanno anche il difficile compito di decidere chi deve lasciare la Masterclass.

Tra i concorrenti della decima edizione dello show Irish Soldani, che è stato eliminato dal programma durante la quarta puntata. Nato a Borgomanero nel 1995, Irish era uno dei favoriti; aveva conquistato il pubblico con i suoi occhi di ghiaccio e la sensibilità nel relazionarsi con gli altri concorrenti.

All’età di 16 anni il ragazzo è stato costretto ad abbandonare gli studi, per aiutare economicamente la madre dopo la morte prematura del papà. La cucina, per lui, è diventata nel tempo una valvola di sfogo, a cui aggrapparsi sia nei momenti felici che in quelli più tristi. Nel suo video di presentazione ha dichiarato:

“La mia passione per la cucina è nata da bambino, quando ero piccolo piccolo. Ho iniziato cucinare già dai 3-4 anni, aiutavo a mamma e papà in cucina e poi da lì è evoluta. Il mio più grande fan è mia sorella, credo che sia lei. Beh è stata lei a spingermi tanto e a convincermi a candidarmi a Masterchef. Ha sempre creduto in me e nella mia passione per la cucina. Tra l’altro viviamo insieme quindi beneficia in modo diretto della mia passione quando cucino penso a cosa voglio trasmettere tramite i miei piatti“.

Per i Live Cooking Irish decise di realizzare i ravioli del plin, un piatto di pasta fresca che, da tradizione, viene realizzato aggiungendo le uova all’impasto. In preda all’emozione, però, il ragazzo dimenticò di prendere l’ingrediente fondamentale dalla dispensa, trovandosi a dover realizzare il piatto senza le uova. Nonostante la difficoltà riuscì a preparare un’ottima pasta, entrando di diritto nella cucina di Masterchef.