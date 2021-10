Appuntamento fisso della domenica sera, quello di Masterchef Italia su Tv8. Giunto alla sua decima edizione, il talent show culinario di Sky è uno dei programmi più seguiti dal pubblico, che ora può finalmente vedere (o rivedere) in chiaro tutte le puntate della gara che elegge il miglior chef amatoriale d’Italia. I tre giudici sono sempre loro, Antonino Cannavaciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. A loro spetta il difficile compito di decidere chi deve abbandonare la cucina: nel dodicesimo episodio tocca a Daiana Meli.

Siciliana DOC, è originaria di Caltanissetta ma vive a Catania, dove lavora come avvocato penalista e convive con il suo fidanzato Andrea, che fa lo stesso mestiere. La sua vera passione è però, ovviamente, la cucina, e spera di lasciare la giurisprudenza per poter realizzare il suo sogno. Daiana si è avvicinata alla cucina grazie a suo padre, e nei suoi piatti non manca mai un riferimento alla sua terra, aggiungendo sempre un tocco di innovazione.

Un ingrediente che ama cucinare è il pesce che, racconta, è abituata a selezionare personalmente al mercato. “La mia passione per la cucina è nata all’università. Quando iniziavo a cucinare per i miei coinquilini e per il mio fidanzato, per le mie sorelle e ho iniziato a sperimentare. Il mio più grande fan è Andrea, il mio fidanzato e lui crede tantissimo in me e crede tantissimo nella mia passione per la cucina. Quando cucino penso al piatto che le persone dovranno assaggiare perché preparare un piatto se non sai i gusti delle persone che dovranno mangiarlo è dura”, ha detto durante un’intervista per il programma.

Il suo percorso verso la vittoria, però, si è interrotto a causa del temutissimo Pressure Test. Facendo parte della squadra blu, uscita sconfitta dalla prova in esterna, Daiana ha dovuto indossare il grembiule nero e sfidare i suoi compagni. Il compito sembrava semplice, ma la prova è stata insidiosa: preparare un piatto gourmet con i soli ingredienti di una pasta in bianco. Gli avversari hanno avuto la meglio su di lei, e ha dovuto lasciare la Masterclass.