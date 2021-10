Chi è Marco Piccolo, settimo eliminato di Masterchef Italia 10

Torna il consueto appuntamento della domenica con Masterchef Italia 10, trasmesso in chiaro su Tv8. Il talent show culinario più seguito in Italia è giunto alla sesta settimana, e per i concorrenti le sfide iniziano ad essere sempre più difficili. La missione è sempre quella: convincere i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. A dover abbandonare il grembiule bianco durante l’undicesimo episodio è Marco Piccolo.

Ha 31 anni ed è nato e cresciuto a Roma. Si è iscritto a Masterchef su consiglio dei suoi amici, e per lui partecipare al talent è stata una rivincita. Il ragazzo ha raccontato di essere molto legato alla sua famiglia e, in particolare, è stato molto unito a suo padre, che purtroppo è scomparso quando Marco aveva circa 20 anni. Un dolore enorme, che l’ha costretto ad assumersi responsabilità, dice, più grandi di lui.

In quel periodo, per affrontare il lutto, ha finito per rifugiarsi nel cibo, arrivando a pesare 135kg. Soltanto dopo qualche anno, Marco ha deciso di riprendere in mano la sua vita, e di iniziare a cucinare piatti salutari, senza però rinunciare al gusto. La passione per la cucina, quindi, lo ha aiutato a superare un momento difficile, tanto che alle selezioni si presenta davanti ai giudici con un piatto di risotto: “ho mangiato riso per un anno“, racconta. Un alimento che lo ha accompagnato nel sul percorso per perdere peso e che, oggi, gli ha permesso di entrare nella Masterclass.

Il suo percorso a Masterchef si interrompe, però, dopo un Invention Test con un ospite speciale, lo chef newyorkese Flynn McGarry, che propone ai concorrenti un tema particolare: la cucina americana del futuro. Nonostante Federica gli abbia assegnato il piatto ritenuto più semplice, gli avversari cucinano meglio di lui, perciò Marco deve abbandonare la cucina.