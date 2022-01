Il blazer bianco di Matilde Gioli, che ci fa già venire voglia di primavera

Matilde Gioli sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Nei panni della dottoressa Giulia Giordano in Doc – Nelle tue mani, infatti, sta riscuotendo un successo che aumenta puntata dopo puntata, portandola ad essere una delle attrici più amate del piccolo (ma anche del grande) schermo. E, una volta tolti il camice e la divisa blu del suo personaggio, torna a vestire i panni di una vera e propria icona di stile. Ad ogni outfit Gioli lascia i fan a bocca aperta, e lo ha fatto anche con uno degli ultimi post sulla sua pagina Instagram, in cui indossa un blazer bianco che urla primavera.

Nonostante le giornate ancora fredde e grigie, infatti, il capospalla sfoggiato dall’attrice ci fa già pensare alla bella stagione e ci fa immaginare tutti i look che potremmo creare con una giacca come la sua. Tra gli evergreen per eccellenza, il blazer è infatti uno di quei capi che può essere abbinato in moltissimi modi diversi, a seconda del nostro stile e dell’occasione d’uso. Ad esempio, Matilde Gioli ha scelto di indossare la sua giacca a doppiopetto color crema, leggermente oversize, abbinata ad una camicia beige, plissettata e con scollo incrociato, e ad un paio di jeans dal taglio dritto e dal lavaggio piuttosto chiaro. Ad arricchire il tutto e dare un tocco di colore, una serie di collanine dallo stile etnico.

Quello dell’attrice è un perfetto esempio di outfit che unisce eleganza e semplicità, in un look chic ma allo stesso tempo casual. Il jeans, infatti, contribuisce a dare un tocco più sportivo e casual all’intero look, che potrebbe essere ancora più accentuato scegliendo un paio di sneakers o di anfibi. Se, invece, l’intento è quello di rendere il tutto più elegante, basterà sostituire il denim con un pantalone dal taglio più classico, magari optando per un colore chiaro. Il total white si è infatti fatto largo tra i trend del 2022, e un blazer come quello di Matilde Gioli è la perfetta ispirazione da cui partire per creare un outfit davvero di tendenza.