Matrimonio a Prima Vista: nella scelta finale si salva solo una coppia

Il percorso di conoscenza delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a Prima Vista è giunto al capolinea. Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila, durante la puntata del 16 novembre 2021, hanno dovuto decidere se proseguire o meno il matrimonio. Al cospetto dei tre esperti, il life coach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi, i neo sposi hanno analizzato il percorso fatto insieme, passando dal viaggio di nozze, fino alla convivenza.

Per Davide e Martina è un no. Nonostante i bei momenti vissuti nel viaggio di nozze, e un bacio che faceva sperare in bene, al loro rientro sono arrivati i problemi della vita reale. La convivenza è stata un disastro per entrambi e durante l’incontro con gli esperti per la riconferma tutti e due hanno deciso di non voler continuare l’esperimento. Anche Dalila e Manuel interrompono la loro relazione: molto compatibili a livello fisico, hanno capito di non esserlo sul piano caratteriale.

Esperimento riuscito invece per Jessica e Sergio che hanno saputo mettere da parte le difficoltà iniziali riuscendo così a scoprire di essere molto compatibili sotto tutti i punti di vista. I due sull’altare erano parsi quelli più in difficoltà e invece ora sono gli unici a voler continuare insieme la loro avventura. Jessica sembra quella più positiva nella coppia e ha affermato di voler presentare il suo compagno a tutti per poter stare insieme anche nella comitiva con i suoi amici, per lei Sergio è una bella persona.

Martedì 23 novembre 2021 andrà in onda la puntata dal titolo “E poi…” in cui scopriremo cosa è successo tra le coppie a distanza di mesi dalla scelta finale. Inoltre, tutti gli episodi di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia sono disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.