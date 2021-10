Mario Abis è uno dei componenti del team di esperti che ha il compito di formare a tavolino le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia, il celebre programma di RealTime che fa sposare dei perfetti sconosciuti a scatola chiusa. In onda insieme a lui, martedì 26 ottobre 2021, anche Nada Lofreddi, sessuologa, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Questi tre professionisti, sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici, decidono le affinità dei partecipanti per poterli “accoppiare”.

Mario Abis, classe 1948, è colui che fornisce ai futuri sposi le chiavi di lettura necessarie per comprendersi e accettarsi, creando una sorta di fast track per la formazione dell’intesa di coppia. Rappresenta la bussola e il collante che agevola l’incontro tra il mondo dello sposo e quello della sposa, pianeti che prima di giungere all’altare nel programma, non si sono mai incontrati, anzi, ma visti e ne favorisce l’unione.

Laureato in Giurisprudenza, nel 1968 è entrato nel mondo del lavoro occupandosi di ricerche sulla comunicazione. Risale al 1979 la fondazione da parte sua dell’Istituto di ricerca Makno in cui dirige progetti nel settore sociale. Si occupa anche di analisi e ricerche sistematiche di marketing ed è professore all‘Università IULM di Milano. Oltre ad una serie di incarichi di prestigio nazionale ed internazionale è coordinatore della Commissione di studio Piano nazionale per la città presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Da ragazzo è stato un giocatore di pallavolo e durante la sua vita ha pubblicato varie opere tra cui Nello stato spettacolo, La città Verticale, Quella parte di cinema chiamata televisione, Lo spettatore attivo: 10 anni di Osservatorio Rai e Mediaset sulla televisione e La ricerca di mercato, sociale e d’opinione in Italia. Della sua vita privata non si sa praticamente nulla e il professore non ha neanche profili social.