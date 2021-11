Tutto pronto per una nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2021. Il fortunato reality di Discovery+, dove alcune coppie iniziano la conoscenza solo dopo essere convolate e nozze, va in onda su Real Time martedì 9 novembre in prima serata. A condurre il programma, insieme a Mario Abis e Fabrizio Quattrini, c’è la psicoterapeuta e sessuologa Nada Loffredi, esperta di temi legati al mondo della psicologia comportamentale, che si occupa anche di ‘abbinare’ i fortunati novelli sposi tra di loro.

Nada è nata in provincia di Roma e ha intrapreso nella capitale un percorso di studi legato alla Psicologia Clinica. Si è laureata all’Università La Sapienza con la lode e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo nel lavoro nel 1999. Grazie alle competenze acquisite in anni di ricerca, soprattutto nel campo della psicologia clinica, ha iniziato a curare rubriche sia in televisione che per alcuni giornali, dando il suo contributo anche a numerose riviste del settore.

Nel corso della sua carriera, Nada è stata spesso invitata in programmi ed eventi per trattare gli argomenti in cui si è specialista. Recentemente, inoltre, è stata ospite dell’evento Love Sex & Food, dove è stato possibile cenare con lei per discutere di argomenti riguardanti la sessuologia e la psicologia.

Cura anche un blog per D. Repubblica dove si occupa di rispondere alle domande degli utenti che chiedono consigli e approfondimenti su argomenti legati proprio alla sfera sessuale o al rapporto di coppia. Molto gelosa della sua privacy, – non sappiamo nemmeno con precisione la sua età – della sua vita privata conosciamo davvero poco: vive a Roma con la sua famiglia, composta dal marito – di cui non si conosce l’identità – e i due figli. È molto seguita sui suoi canali social.