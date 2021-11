L’edizione 2021 di Matrimonio a prima vista Italia è ricca di sorprese, come quella che Jessica Gregorio e Sergio Capozzi hanno riservato al pubblico nella puntata del 23 novembre di Matrimonio a prima vista e poi. I due, infatti, sono ufficialmente una coppia, nonostante le iniziali difficoltà e i litigi che hanno avuto nei primi mesi di matrimonio. Un ottimo risultato per l’esperimento sociale di Real Time: è la seconda relazione che continua anche a telecamere spente (dopo quella di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti).

Nella puntata a loro dedicata, Jessica e Sergio hanno raccontato agli esperti della trasmissione di come il loro legame si sia consolidato con il passare del tempo, nonostante inizialmente sembrava che tra di loro non potesse funzionare. “È impossibile non amare Sergio, è impossibile anche per chi come me si sforza a non farlo“, ha detto la ragazza. “Oggi posso dire che lo stimo, che è la persona migliore che ho incontrato nella mia vita“. Pare che tra i due sia sbocciato l’amore, e sono loro stessi a confermarlo, confessando di essere molto innamorati.

Ma non hanno nascosto che tra loro c’è stata una profonda crisi, e che la separazione sembrava ormai vicina. “La nostra relazione è nata circondata da telecamere, autori ed esperti. Il passaggio dall’esperimento alla vita quotidiana è stato delicato, ci si ritrova a farsi molte domande alla ricerca di un nuovo equilibrio personale prima e di coppia poi“, ha raccontato Sergio a Vanity Fair. “Quando mi ha detto che ha bisogno di me, quello mi ha spinto a tornare perché lei si è trasformata“, ha poi rivelato nel corso della puntata, durante la quale ha poi raccontato di aver trascorso una vacanza in Sicilia con la sua famiglia e Jessica: “Per me quello è stato il completamento di tutto il processo, io posso dire che in Sicilia ho capito di essermi innamorata di lei, è stata la vacanza perfetta, il finale giusto di tutto questo, da lì è iniziata la relazione vera, adesso è un altro capitolo, è un modo diverso, parliamo del futuro e lì è cambiato tutto“.