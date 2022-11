Matrimonio a Prima Vista nasce con l’obiettivo di permettere a due persone di conoscersi e di capire se tra loro possa nascere un sentimento sulla base di una compatibilità riscontrata da un gruppo di esperti. Peccato, però, che i due possano vedersi per la prima volta solo all’altare, prima del fatidico sì. Il rischio fallimento non è da escludere, ma c’è chi sta smentendo questa idea: è il caso di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, sempre più innamorati e in procinto di diventare genitori per la prima volta.

I due hanno preso parte alla sesta edizione del programma trasmesso da Real Time e inizialmente sembravano non sopportarsi, ma stando insieme hanno evidentemente cambiato idea e capito di provare un sentimento l’uno per l’altra.

Non a caso, a distanza di un anno da quell’esperienza, hanno poi deciso di rinnovare le loro promesse con una cerimonia sul mare.

Il 17 ottobre 2022 è poi arrivato l’annuncio sui social della gravidanza, con una didascalia eloquente scelta da lei: “Il meglio deve ancora venire” e uno scatto in cui, ovviamente per gioco, era lui ad avere il pancione. L’idea di avere un bambino stava cullando però in loro già da qualche tempo: “Lei a un certo punto voleva arrivare al matrimonio incinta. Se ci pensiamo, sarebbe il primo bambino di Matrimonio a prima vista, nato anche grazie alla Tv” – aveva raccontato Francesco Muzzi a Vanity Fair. A quel punto lei aveva ribattuto: “Non ci fosse stato il programma, non ci saremmo mai incontrati: sarà divertente quando chiederanno a nostro figlio come si sono conosciuti mamma e papà”.

Ora che il sogno di Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sta per diventare realtà la coppia ha deciso di organizzare una festa per il gender reveal, ovvero quel momento in cui amici e familiari vengono a conoscenza del sesso del nascituro. L’unica a sapere già questa informazione così importante era la sorella di lei, mentre i diretti interessati erano stati lasciati all’oscuro.

Il compito di aprire una bomboletta spray con all’interno il colore del futuro fiocco nascita è stato affidato al futuro papà, di professione tassista. Molti si auguravano la femmina, compresi Martina e Francesco, e così è stato.

La giovane ne ha approfittato poi per condividere un video dell’emozionante giornata, scrivendo a corredo: “Una gioia che a parole non si può spiegare…un emozione fortissima….tutte le persone care con noi,io e te una giornata indimenticabile…il mio cuore esplode di felicità……notare i cori da stadio”.

Non è la prima volta che una coppia che si è conosciuta a Matrimonio a Prima Vista scopre di aspettare un bambino, anche se chi li ha preceduto ha fatto un percorso decisamente diverso. É il caso di Francesca Musci e Andrea Ghiselli, diventati da poco genitori di Riccardo, ma che avevano preso parte a due edizioni differenti del reality.