È arrivato a mezzo social l’addio di Diego Thomas al programma Cortesie per gli ospiti. Dopo oltre tre anni e quasi 300 puntate l’architetto ha annunciato che non tornerà più sul set dello show di RealTime. Attualmente la trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì nel preserale del canale e per ora è certo che rivedremo i suoi amici e colleghi Roberto Valbuzzi e Csaba dalla Zorza ma ancora non si sa chi sostituirà Thomas.

Il 37enne esperto di architettura, nel suo post pubblicato su Instagram ha precisato che la scelta di mettere la parola fine alla sua parentesi televisiva è stata sua. La sua esigenza ora è dedicarsi alla professione ma resta il ricordo bellissimo di questa esperienza che lo ha portato dentro le case degli italiani e l’amicizia con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, i giudici per il lifestyle e la cucina. Queste le sue parole:

“Carissime amiche e carissimi amici, a voi che mi seguite rendo partecipi prima di tutti di una scelta che ho fatto: dopo più di tre anni, 298 puntate, e 596 cene non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie Per Gli Ospiti (quindi altolà ai calamari ripieni:). Cortesie é un programma che mi ha dato tantissimo: conoscere così tante persone diverse che mi hanno aperto la porta di casa è un’esperienza meravigliosa e ho dei ricordi stupendi”.

E, spiegando i suoi progetti per il futuro, ha aggiunto:

“È arrivato il momento per me di concentrarmi sull’Architettura e su altri progetti personali a cui tengo tantissimo e che non vedo l’ora di condividere con voi. C’è un tempo per tutto, questo è il tempo di dedicarmi ad altro, di ugualmente stimolante se non di più. Vi dirò presto le novità che mi riguardano ;)”.

Thomas durante i suoi studi si è specializzato in interior design ed è stato anche co-redattore del volume Futurismo 100. Illuminazioni. Avanguardie a confronto. Italia, Germania, Russia per le celebrazioni del centenario del Manifesto futurista. Della sua vita privata non si sa nulla anche se spesso durante il programma Cortesie per gli ospiti ha dichiarato di essere felicemente single.