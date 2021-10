Afef Jnifen e Alessandro Del Bono si sono sposati. Lei, modella tunisina naturalizzata italiana, lui, manager e amministratore delegato della nota azienda italiana Mediolanum Farmaceutici, si sono detti sì in Costa Azzurra, a Saint Tropez, nel riserbo più totale, il 15 ottobre 2021. Un anello al dito di Afef, spuntato nel 2019, aveva fatto intuire l’intenzione di convolare a nozze, ma la notizia a matrimonio già avvenuto ha sorpreso un po’ tutti. Inoltre, pare che la cerimonia si dovesse celebrare nel 2020, ma causa pandemia sia stata poi rimandata.

La coppia, riservata da sempre, non ha mai amato dividere la propria privacy con pubblico e paparazzi. Evidentemente, però, la gioia per questo giorno così speciale non poteva essere celata e allora ecco lo scatto, l’unico tra l’altro, postato sul profilo Instagram della modella. Mani al cielo e un enorme sorriso, Afef indossa un abito bianco, capelli sciolti e coroncina di fiori. L’imprenditore, invece, in un completo blu impeccabile, porge un braccio alla sua sposa pronto ad abbracciarla. Nella didascalia della foto solo una parola: Noi.

Per Afef, 57 anni, anche showgirl e conduttrice, sono le quarte nozze. Prima di Alessandro Del Bono è stata sposata con Marco Tronchetti Provera, dal quale ha divorziato nel 2018 dopo 17 anni di matrimonio. Quando aveva 21 anni è stata la volta di un vicino di casa, di cui non si sa praticamente nulla e che pare sia stato un gesto di ribellione contro l’educazione rigida dei genitori. Le seconde nozze sono state quelle con l’avvocato Marco Squattriti nel 1990, dal cui amore è nato il figlio Samy.