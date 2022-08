Dopo 8 anni d’amore, coronati dall’arrivo di due bellissimi bambini, Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati sabato 30 luglio, a Palo Laziale, in una location del tutto speciale, affacciata sul mare. Tra i circa 150 invitati alla cerimonia, oltre ai parenti della coppia, erano presenti alcuni volti noti della televisione italiana, come Matilde Brandi e Tosca d’Aquino, grande amica della sposa e damigella d’onore dell’evento. Sono stati proprio gli invitati a pubblicare sui social i primi scatti romantici degli sposini e a regalare ai follower della coppia alcuni dei momenti più importanti dei festeggiamenti.

Canti, risate e divertimento hanno reso la giornata davvero magica, a partire dal fatidico sì, nell’incantevole giardino dell’Hotel La Posta Vecchia, per poi proseguire con festeggiamenti curati in ogni minimo dettaglio.

Durante il ricevimento, come annunciato da Flora Canto, gli invitati si sono trovati al cospetto di un vero e proprio palcoscenico, sul quale numerosi artisti, scelti dalla coppia, si sono esibiti per intrattenere gli ospiti, regalando a tutti un’atmosfera unica. Dietro al palco, sul grande ledwall montato per l’occasione, è stato proiettato un filmato romanticissimo che ha fatto ripercorrere agli sposi i passaggi più importanti della loro storia. Al momento delle danze, come da tradizione, sono stati proprio Enrico Brignano e la neo-moglie a lanciarsi nel primo ballo, abbracciati l’uno all’altra.

Come la location, anche gli abiti dei due sposi si sono fatti notare. La sposa ha optato per due abiti, il primo era il modello Geiranger di Pronovias, con linee regali e uno scollo a cuore, impreziosito dal lungo strascico. Il secondo, firmato dalla stessa maison, era caratterizzato da un taglio a sirena, perfetto per la serata, con scollature profonde e sensuali. Enrico Brignano indossava, invece, un completo scuro, con una camicia bianca e la cravatta grigia: un grande classico dallo stile intramontabile.

I festeggiamenti sono culminati con il taglio della torta, di fronte al mare, tra candele accese e fuochi d’artificio. Non c’è che dire, per le loro attesissime nozze all’insegna del romanticismo e dell’eleganza, Flora Canto ed Enrico Brignano hanno fatto le cose in grande!