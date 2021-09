Un cenno della testa, un sì fra le lacrime. Ha risposto così Flora Canto alla proposta di matrimonio di Enrico Brignano. Il comico, all’Arena di Verona il 15 settembre per il suo show dal vivo Un’ora sola vi vorrei, ha approfittato della meravigliosa cornice offerta dalla città di Romeo e Giulietta per fare la fatidica proposta, quella che – aveva giurato in diverse interviste – non avrebbe mai fatto “nemmeno se la Lazio vincesse lo scudetto“.

Insieme da sette anni, con due figli, Martina e Niccolò, Brignano non pensava servisse il matrimonio per ufficializzare la sua relazione con Flora. Tuttavia, complice l’Arena che non è certo nuova alle proposte di matrimonio (la più celebre è quella di Fedez a Chiara Ferragni nel 2017), il comico ha scelto di dichiararsi, tirando fuori, a sorpresa, durante il suo show, una scatoletta quadrata contenente l’anello, mentre in sottofondo partiva la canzone A te, di Jovanotti.

“Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato – ha scritto su Instagram Flora Canto, pubblicando alcune foto a testimonianza del momento -. Sarà Difficile dimenticare questo giorno. Ti amo Enrico Brignano“. Mentre lui ha risposto sempre su Instagram, facendo sfoggio della solita comicità: “Serata fantastica, pubblico stupendo, posto straordinario… io sono stato ‘brillante”.

Romana, trentott’anni, Flora Canto è un’attrice e conduttrice italiana, e ha partecipato anche a Uomini e Donne come tronista. Flora ha conosciuto Brignano in una spiaggia di Sabaudia ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dal loro amore è nata prima Martina, nel 2017, e poi Niccolò, nel 2020.