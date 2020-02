Mattel dedica due barbie a Jennifer Lopez e Shakira

Dopo il clamoroso successo al Super Bowl 2020 che ha visto protagoniste indiscusse, sul palco, Jennifer Lopez e Shakira, Mattel ha deciso di produrre due edizioni speciali di Barbie dedicate alle celeberrime cantanti latine. Oltre al loro sterminato campionario di qualità, riconoscimenti e ruoli all’interno dell’universo dello spettacolo e della moda, così, Jennifer Lopez e Shakira potranno adesso anche vantare d’esser state rappresentate dalla più nota delle bambole che da 61 anni giganteggia nel mercato delle fashion doll.

Non si contano le richieste di collezionisti e appassionati che su Instagram hanno chiesto informazioni riguardo la disponibilità sugli scaffali dei due modelli. Mattel, però, per loro sfortuna, ha risposto picche, dichiarando che le due Barbie sono state lanciate in edizione limitata, esclusivamente in omaggio alla straordinaria esibizione delle due cantanti nell’ultima prestigiosa manifestazione sportiva americana.

Dotate d’una silhouette perfetta, proprio come nella realtà e alla stregua delle omologhe versioni di tante altre Barbie, le bambole di Jennifer Lopez e Shakira hanno però illustri precedenti. Basti ricordare le fashion doll che Mattel pensò per Frida Kahlo e Amelia Earhart, icone rispettivamente della pittura e dell’aviazione, o addirittura a quelle che celebravano le campionessa italiana del calcio femminile, Sara Gama, o la prima donna afroamericana a esser stata nominata per una statuetta al Golden Globe, Ava Duvernay.