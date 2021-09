Romano, ventiquattro anni, Matteo Fioravanti è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il programma di punta pomeridiano di Mediaset – condotto da Maria De Filippi – torna lunedì 13 settembre con molte novità, compresa la prima tronista trans dello show. Matteo si unisce agli altri protagonisti della nuova edizione Andrea Nicole, Joele e Roberta.

Nel suo video di presentazione il ragazzo ha raccontato dei suoi affetti e delle sue passioni. Ha una famiglia numerosa di origini umili ed è il più piccolo di cinque fratelli. Ecco come ha descritto la sua infanzia:

“Ci sono stati dei momenti difficili, in cui ad illuminare la casa erano le luci delle candele, ma mio padre si è rimboccato le maniche ed è riuscito a tirare su la famiglia. Anche se non avevamo scarpe di marca non ci hanno fatto mancare nulla. Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia”.

Per il nuovo tronista, dunque, la famiglia riveste un ruolo predominante, tanto da ammettere: “Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia, sul mio corpo ho tatuato tutti i loro nomi. Mamma è il mio punto debole”. In merito alla sua professione, sin da bambino ha giocato a calcio ma poi a causa del Covid e di alcuni infortuni è stato costretto a smettere. “Attualmente aiuto papà nelle sue attività gastronomiche e nel weekend consegno le pizze a domicilio”, ha svelato.

Nel video Matteo si descrive come “allegro e alla mano, non il classico bellone che passa il tempo a specchiarsi”, ma ammette di essere anche una “testa calda”, deciso a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Per quanto riguarda l’amore il ragazzo ha le idee chiare: dopo tre anni dall’ultima relazione, il suo essere single l’ha stancato. “Mi manca avere una persona accanto e spero di trovare a Uomini e Donne l’amore, quella persona che mi faccia dire ‘ne è valsa la pena’, che mi faccia svegliare la mattina pensando a lei e che mi manca quando non c’è”.