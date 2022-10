Ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa Maurizio Costanzo ha raccontato un episodio della sua vita privata che, dopo tanti anni, gli è rimasto molto impresso. Domenica 30 ottobre 2022, il conduttore è stato invitato alla trasmissione di Rai3 per celebrare i 40 anni del Maurizio Costanzo Show, svelando che in passato ha rischiato di essere arrestato per reato di adulterio.

È stato lo stesso Fazio a incalzarlo con una domanda: “Da giovane ha rischiato di essere arrestato per adulterio e ha dovuto fare la prova del letto?“. A quel punto Maurizio Costanzo non ha esitato nel rispondere:

Sì, vero. Avevo una storia con una donna che era stata sposata e, all’epoca, c’era il reato di adulterio.

Poi è sceso nei particolari:

Vado a Trastevere e vedo la polizia. Mi fecero un altro letto per fare la prova, mettendo un letto freddo accanto ad uno caldo, già utilizzato. E solo così videro che non ero io ad essere stato con lei poco prima, anche perché ci avevo litigato. La cosa che mi colpì di più è che il mio avvocato mi disse che quello era un reato imminente per cui scattava l’arresto subito. Pensa te.

Di fronte a questo racconto Fazio ha voluto commentare: “Questo ci fa capire quanti diritti abbiamo conquistato finora e quanto dobbiamo tenerceli stretti“.

Costanzo ha poi parlato del suo nuovo libro, Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti, che contiene memorie di elementi e avvenimenti importanti della sua vita, professionale e privata. Dal rapporto con il padre fino all’attentato a cui è sopravvissuto nel 1993 insieme a Maria De Filippi.