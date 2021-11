Tutto pronto per la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, giunto ormai alla sua 40esima edizione. Mercoledì 10 novembre 2021, uno dei programmi più longevi della televisione italiana torna in seconda serata su Canale 5, con tanti nuovi ospiti nello studio di Maurizio Costanzo, al teatro De Paolis a Roma.

Protagonisti di questa puntata sono: Maurizio Gasparri Senatore di Forza Italia con sua figlia Gaia, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, l’Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi, l’attrice comica Gabriella Germani, i giornalisti Giuseppe Cruciani e Salvo Sottile, l’attrice e conduttrice tv Anna Falchi e il conduttore radiofonico e televisivo Rudy Zerbi. In collegamento telefonico l’autore televisivo Antonio Ricci.

In puntata, poi, anche la toccante storia delle gemelle Maurizia e Costanza. Il 23 marzo del 1985 Maurizio Costanzo ospitava nel suo talk Carmelina, una donna incinta al quinto mese di gravidanza, che sul palco venne sottoposta dal suo medico ad un’ecografia. All’epoca, uno strumento diagnostico essenziale come questo, era ancora poco conosciuto; c’erano anche molti pregiudizi in merito.

Tuttavia, Maurizio Costanzo, si fece portavoce di un messaggio fondamentale, mostrando al pubblico in studio e a casa, come fosse utile quel metodo d’indagine che utilizza gli ultrasuoni. Proprio per ringraziare Costanzo, Carmelina decise di chiamare i nascituri come il noto conduttore: all’epoca l’ecografia non era riuscita a stabilire il sesso dei nascituri. Tuttavia, la donna rispose che se fossero stati maschi li avrebbe chiamarti Maurizio e Costanzo, e se invece fossero state femmine Maurizia e Costanza. Dopo 36 anni, la signora Carmelina è di nuovo sul palco del Maurizio Costanzo Show con le sue figlie ormai diventate grandi.