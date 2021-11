Dal teatro De Paolis in Roma riapre il sipario il talk più longevo della televisione italiana. Mercoledì 3 novembre 2021, in seconda serata su Canale 5 va in onda la prima puntata della 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Il nuovo ciclo si apre con un omaggio al medico, attivista e fondatore dell’ONG italiana Emergency Gino Strada, scomparso il 13 agosto 2021.

La puntata è accompagnata in musica dalla Zago Band di Massimo Zagonari che regolarmente apre il sipario con la celeberrima Se penso a te del Maestro Franco Bracardi. Sul palco insieme allo storico conduttore anche il sindaco di Milano Beppe Sala, Paola Barale, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni Marco Cappato, Enrico Papi, Giuseppe Cruciani, Sonia Bruganelli, Rudy Zerbi, l’imprenditore e fondator di Eataly Oscar Farinetti, Stefano Musazzi e la vittima di bullismo transessuale Martina Panini.

Il salotto mediatico del Maurizio Costanzo è nato all’inizio degli Anni ’80 e ha all’attivo 4460 puntate dove hanno convissuto nomi noti e meno noti della cultura e della politica italiana e internazionale, premi Nobel, musicisti , scrittori e divi dello showbiz, ma anche tanta gente comune. Moltissimi i personaggi e i temi trattati i tutti questi anni di trasmissione.

Ricordarli tutti è quasi impossibile ma non si possono dimenticare Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Paolo Borboni, Carmelo Bene, Paolo Villaggio, la poetessa Alda Merini, Alberto Sordi, Nino Manfredi e Fernanda Pivano, Dario Fo e Franca Rame. E ancora di Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini, Michail Gorbacev, Eugenio Scalfari, Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, Silvio Berlusconi, Achille Occhetto, Massimo D’Alema, Francesco Cossiga, Bruno Vespa, Enrico Mentana, Giovanni Floris, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Vittorio Feltri.