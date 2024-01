Max Biaggi a cuore aperto: "Con Eleonora Pedron è per sempre"

Max Biaggi non ama rilasciare interviste in cui parla della sua vita privata, ma questa volta ha fatto un’eccezione acceettando l’invito di Silvia Toffanin, che l’ha voluto tra gli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio 2024.

L’ex pilota ha approfittato dell’occasione per svelare la natura del rapporto che lo lega a Eleonora Pedron, mamma dei suoi due figli e sua compagna per undici anni, per cui ha avuto parole davvero dolcissime, a conferma di come non sempre ci si arrivi a lasciare con rancore: “Io ed Eleonora abbiamo un bel rapporto con i nostri figli e stiamo facendo un buon lavoro – sono state le sue parole – Io sono full con loro. All’inizio della fine del nostro rapporto tra me ed Eleonora è stato complicato ma ci siamo applicati a far funzionare questo nucleo familiare”.

La considerazione che lui ancora oggi ha per l’ex Miss Italia è davvero speciale, difficilmente lui è convinto di poter cambiare idea: “Con Eleonora abbiamo messo al mondo due fantastici bambini ed è per sempre, perché non dirlo – ha sotolineato ancora Max Biaggi – Il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni”.

Qualora dovesse esserci un’altra donna nella sua vita, il “Corsaro” ritiene che difficilmente i sentimenti che lui potrà arrivare per lei possano essere equiparabili a quelli per la ex: “Non ho avuto più nulla di importante, nulla di così come è stato con lei. Per questo mi è venuto da dire che il 50 per cento del mio cuore fosse suo. Sono stato fortunato a vivere un amore così” – ha concluso.