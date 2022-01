Eleonora Pedron conquista Back to School con un minidress nero da sogno

È tempo di tornare sui banchi di scuola per i vip, che a Back to School devono fare i conti con l’esame di quinta elementare sotto gli occhi vigili di un gruppo di “maestrini” tra gli 8 e gli 11 anni. Nella puntata del 25 gennaio, insieme ad Antonella Elia, Enzo Miccio, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci, ad affrontare le temutissime domande dei maestri è stata Eleonora Pedron che, oltre, ad essere promossa, ha incantato il pubblico con il suo look total black.

La ex Miss Italia ha infatti indossato un minidress nero che ci ha subito fatto innamorare: le maniche lunghe con le spalle a sbuffo, la gonna a portafoglio impreziosita dalle cuciture a contrasto lungo tutto l’orlo, un meraviglioso fermaglio a forma di fiore ad arricchire la scollatura, resa unica anche dai dettagli chiari che riprendono quelli della gonna. Un unico difetto: la commissione dei (veri) maestri ha fatto notare alla showgirl di aver scelto un abito troppo corto per la scuola. Ma, a parte questo, non esiste altro contesto in cui il vestito di Pedron non sia perfetto.

La showgirl, poi, ha illuminato lo studio di Back to School anche con il suo beauty look. I capelli biondi lasciati sciolti, con una piega liscia che incornicia delicatamente il viso. Il make up, invece, leggermente più strong: gli splendidi occhi azzurri di Eleonora Pedron sono messi in risalto da una matita nera, molto marcata, e dagli ombretti sui toni del marrone. Per le labbra ha optato per un rossetto rosso, perfettamente abbinato al blush sulle guance. A completare l’intero outfit, poi, ci hanno pensato le scarpe: un paio di sandali neri dal tacco a spillo, con un cinturino avvolto a spirale intorno alla caviglia, mettendo in evidenza le gambe dell’ex Miss Italia.