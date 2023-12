Eleonora Pedron si è laureata in psicologia: "Mamma e papà, son tanto felice!"

Eleonora Pedron si è laureata: l’ex Miss Italia, oggi 41 anni, ha conseguito il titolo di dottoressa in psicologia all’università Niccolò Cusano, con una tesi su se stessa. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite un post Instagram, nel quale appare sorridente con la corona d’alloro e la tesi in mano.

“Mamma… e Papà, son tanto felice!”, ha scritto l’ex Miss a corredo del post, pensando anche al padre, morto in seguito a un incidente automobilistico nel 2002. Orgoglioso di lei anche l’attore Fabio Troiano, il suo compagno, che nelle storie Instagram ha ricondiviso una foto dei due insieme scrivendo: “Posso dire: LA MIA DOTTORESSA”.

“A 40 anni ho messo in pausa tutto per diventare psicologa”, aveva raccontato Pedron a Oggi nel 2022. “Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini feriti”, aveva spiegato, raccontando della perdita della sorella Nives, avvenuta quando la showgirl aveva solo 9 anni.

“Psicologia è nata come piano B, nel caso in cui fosse finita la mia carriera televisiva, ora è il piano A”, aveva poi aggiunto. E, di carriera televisiva, Eleonora Pedron ne ha fatta tanta. Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia nel 2022, la showgirl era stata prima “meteorina” nel TG4 di Emilio Fede, per poi passare a condurre Fornelli in crociera e successivamente Sipario del TG4. In seguito, Pedron era approdata su a Italia 1, dove era entrata nel cast di Controcampo.

È del 2006, invece, il suo debutto al cinema, con Vita smeralda di Jerry Calà. Nel 2022, poco prima di prendersi una pausa per portare avanti gli studi, Pedron aveva infine partecipato a Back to school, talent nel quale alcun vip si sfidavano sulle loro conoscenze risalenti alle scuole elementari.

Eleonora Pedron è anche mamma di Ines, nata nel 2009, e Leon, nato nel 2010, avuti insieme all’ex compagno Max Biaggi, con il quale la showgirl è rimasta in buoni rapporti.