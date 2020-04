Naomi Campbell rivela lo scherzo organizzato da Lady Diana a William

Naomi Campbell, la supermodella che qualche settimana fa ha lanciato un emozionante post di solidarietà per l’Italia, nel corso della sua carriera ha conosciuto personaggi di calibro internazionale e più volte è stata protagonista di momenti straordinari.

Durante una una chat live di No Filter con l’amica e collega Cindy Crawford, la top model ha voluto ricordare un’esperienza davvero speciale vissuta anni fa. Naomi ha rivelato di essere stata complice di Lady Diana nell’organizzazione di una sorpresa per il principe William in occasione del suo tredicesimo compleanno.

Così come architettato da Lady D, William appena adolescente si è ritrovato in casa una schiera di modelle di cui aveva tappezzato i muri della propria camera. La Campbell ha ricordato così quei momenti: “Sono andata con altre top model degli anni Novanta come Claudia Schiffer e Christy Turlington a Kensington Palace. Lui stava per tornare a casa da scuola e ci siamo fatte trovare lì!“.

Dopo aver visto i suoi miti dal vivo, il principe paonazzo non ha saputo trattenere l’imbarazzo tanto da inciampare dalle scale. William stesso in un recente documentario ha raccontato col sorriso quell’esperienza assurda: “Ero completamente e assolutamente sbalordito!“.

Un aneddoto sui generis, quindi, che conferma ancora una volta la solarità di Lady Diana così come hanno affermato sia le top model che il primogenito: “Diana era speciale. Umile, con i piedi per terra e straordinaria!“.