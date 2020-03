Meghan Markle: le foto del suo ritorno rubano la scena al discorso di Camilla

Le foto del ritorno nel Regno Unito di Meghan Markle hanno rubato la scena al discorso di Camilla, Duchessa di Cornovaglia, sulla lotta contro le violenze domestiche. Pare che la moglie del Principe Carlo non l’abbia presa bene, indispettita da come un argomento così importante sia finito in seconda pagina. Meghan e il Principe Harry hanno partecipato Endeavour Fund Awards, conquistando le prime pagine di tutti i giornali e i social. La Markle si è recata anche al National Theatre di Londra, del quale è madrina. Lo staff di Camilla aveva richiesto assoluta priorità ai media.

Secondo una fonte del Mirror, Camilla sarebbe su tutte le furie per la scarsa importanza data dai giornali al suo discorso. La Duchessa di Cornovaglia ha parlato di violenza domestica e dell’importanza di denunciare al congresso Women of the World.

“Il lavoro di Camilla è molto importante per lei. La sua decisione di evidenziare il flagello della violenza domestica in occasione del decimo anniversario di Women of the World è stata un piano attentamente studiato“. La fonte parla di un lavoro meticoloso da parte della Duchessa, che avrebbe perso d’impatto mediatico a causa del ritorno di Meghan.

“Negli ultimi quattro anni ha lavorato instancabilmente. Soprattutto dietro le quinte ma con grande efficacia, Vuole utilizzare il suo ruolo e le esperienze personali per evidenziare il problema e aiutare le vittime“.

Secondo lo staff di Camilla, i giornali e i portavoci reali hanno preferito dare spazio ai Duchi di Sussex, una vera calamita di consensi, invece che alla Duchessa.

“Ovviamente si sapeva che Harry e Meghan avevano degli impegni ufficiali questa settimana, alcuni dei qual in privato, ma tutti erano d’accordo sul fatto che il discorso di Camilla avrebbe avuto la precedenza. Purtroppo non è andata così“.