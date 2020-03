Meghan Markle: camicetta da 29 euro per la visita al National Theatre di Londra

Meghan Markle ha indossato una camicetta di Topshop da soli 29 euro per la visita al National Theatre di Londra. Infatti la Duchessa ieri, prima di partecipare agli Endeavour Fund Awards, al fianco del Principe Harry, si è recata nel teatro londinese. Look total white e low cost, per il ritorno in grande stile della Duchessa di Sussex. Meghan e Harry resteranno a Londra fino al 9 marzo, data del loro ultimo impegno ufficiale. Il piccolo Archie è rimasto in Canada, forse anche per paura del Coronavirus.

Meghan Markle è madrina del National Theatre di Londra, e delle sue iniziative. Pare che sia il patronage al quale tiene di più, anche perché conferito direttamente dalla Regina Elisabetta. Sua Maestà l’ha presieduto per quasi cinquant’anni. Probabilmente la Duchessa manterrà questo ruolo anche dopo la Megxit, il prossimo 31 marzo. Questi sono gli ultimi giorni da membri attivi della famiglia reale per Harry e Meghan, e stanno brillando più del solito.

In molti, dopo la splendida apparizione di ieri sera, lui elegantissimo nel suo completo blu, lei in turchese firmato Victoria Beckham, sperano che cambino idea. “Una ventata d’aria fresca” titolano molte testate oggi, così come i tantissimi commenti positivi sui social. Un vero ritorno da Regina per il ciclone Meghan.

La permanenza in Canada ha fatto molto bene a Meghan Markle, che ha scelto una camicetta d’organza bianca, leggermente a sbuffo, per questa fugace apparizione. Costata solo 29 euro, è stata acquistata da Topshop, sito molto caro anche a Kate Middleton. La Duchessa ha visitato l’Immersive Storytelling Studio, che, attraverso una tecnologia di realtà virtuale, sviluppa nuove forme di narrazioni. La gonna bianca di Meghan è firmata Roland Mouret, come confermato dal brand su Instagram, scarpe Aquazzura, marchio molto amato dalla Duchessa, e mini bag nera.