Pelle radiosa, make-up nude e capelli luminosi sono alcune delle caratteristiche che fanno di Meghan Markle una delle donne più belle – e invidiate – del pianeta: qual è la beauty routine che segue per essere sempre al top?

In occasione del Royal Wedding, la beauty expert londinese da cui la Duchessa di Sussex si fa consigliare, Nichola Joss, aveva svelato che per ottenere un incarnato raggiante e un aspetto sodo e levigato della pelle, aveva utilizzato la maschera Decléor Prolagène Lift.

Ora, però, torna alla ribalta un’intervista che Meghan avrebbe rilasciato al magazine Beauty Banter quando era ancora il volto di Rachel di Suits, in tempi in cui le era ancora concesso avere un profilo Instagram e indicare Gwyneth Paltrow come propria icona di bellezza.

“Adoro il suo stile senza tempo, sempre chic e raffinato, ma senza sforzo, come se si fosse alzata ogni volta in quell’istante dal letto. Il suo make-up e il suo stile sono un punto di riferimento per me“, aveva dichiarato al magazine.

Curiose di conoscere i cosmetici preferiti dalla moglie del Principe Harry per la sua beauty routine? Ecco quello che aveva raccontato a Sarah Howard.

Touche Eclat di Yves Saint Laurent: correttore ideale per regalare luce cancellando i segni di stanchezza e le imperfezioni. In un solo click, questa emulsione idratante e ultra-fluida elimina le ombre dai lati del naso, agli angoli della bocca, la cavità del mento e rughe d’espressione (37 euro circa).

Blush Orgasm di Nars: un colore dall’aspetto sano che ravviva immediatamente la carnagione e offre un rossore che sembra naturale e che dona a qualsiasi tonalità di pelle. Le tonalità comprendono una gamma di toni trasparenti e naturali, ciascuno con una punta di rosa per un blush dal sottotono naturale che esalta la carnagione (39 euro).

Primer Radiance di Laura Mercier: il primer più luminoso, per un look radioso e un’applicazione di trucco impeccabile. Si adatta meglio alle tonalità della pelle da leggera a media (39 euro circa).

Piegaciglia di Shu Uemura: aggiornamento di un cult, Shu Uemura ha cambiato il cuscinetto di silicone e cerniera brevettata per migliorare le prestazioni e di lunga durata (27 euro circa).

Signature de Chanel: stilo eyeliner dal colore intenso e a lunga tenuta che firma lo sguardo con un tratto modulabile. Il suo pennello estremamente morbido scorre lungo la rima delle ciglia in maniera ottimale, permettendo un’applicazione facile e continua (38 euro).

Styling Dry Texturizing Spray di Oribe: spray secco texturizzante che regala un’incredibile volume e una texture sexy. Polimeri brevettati assorbono il sebo alla radice, lasciandot una piega come appena fatta per giorni (47 euro circa).

Luxe Oil, Keratine Protect Shampoo di Wella: progettato per non appesantire i capelli. Fornisce una detersione di lusso che agisce da base per un qualsiasi trattamento. Pulisce dolcemente e aumenta la pettinabilità dei capelli pieni di energia (20 euro circa).

Nivea Q10 Latte Idratante Rassodante: arricchito con due efficaci antiossidanti, Q10 e Vitamina C. La formula potenziata rassoda visibilmente la pelle e ne migliora l’elasticità dopo 10 giorni. La sua formula a rapido assorbimento nutre intensamente la pelle per 48 ore (7 euro circa).

Dr. Bronner’s Body Wash alla lavanda: sapone naturale e biologico dove lo zucchero si unisce al succo d’uva bianco biologico per mantenere la pelle nutrita, idratata e levigata. Oli di cocco-oliva-olio di canapa biologici si fondono per una schiuma cremosa (18 dollari circa).

Biore Daily Cleansing Cloths: salviette per il demaquillage che eliminano sporco e tracce di trucco. Lasciano una pelle luminosa dall’aspetto sano (8 euro circa).