Chi tinge i capelli ha un unico grande timore: che la chioma, a furia di essere trattata diventi col tempo spenta, ingiallisca o addirittura assuma dei toni aranciati. Per combattere questo problema, gli specialisti hanno sfruttato il potere cromatico del colore viola, che nella ruota cromatica dei colori si trova esattamente nella posizione opposta a quella del giallo: sono infatti colori complementari.

Si dicono complementari due colori che, se sommati, restituiscono il colore bianco. Lo shampoo viola dunque serve proprio a neutralizzare i toni gialli e arancioni nei capelli, donando loro un tono più freddo e “neutro”. Tuttavia non è uno shampoo adatto a qualsiasi colore di capelli.

Come e quando usare lo shampoo viola

Lo shampoo viola è un prodotto specifico, che non sostituisce lo shampoo normale ma può essere visto come un trattamento da abbinare all’utilizzo dei prodotti per capelli. Con l’arrivo della bella stagione e quindi del sole, sommando agenti aggressivi come il cloro della piscina o la salsedine del mare, la tinta dei capelli potrebbe deteriorarsi e la brillantezza dei capelli (tipica di quando si esce dai saloni di bellezza) tende a sparire rapidamente.

Per combattere la secchezza e l’aridità dei capelli si possono usare prodotti specifici, lo shampoo viola è uno di quelli: gli esperti consigliano il suo utilizzo proprio dopo aver effettuato trattamenti dal parrucchiere, per mantenere “lo stato di grazia” anche con i lavaggi effettuati a casa propria.

Sui capelli rossi, castani o comunque molto scuri lo shampoo viola risulta poco efficace (in questo caso meglio optare per lo shampoo blu), mentre su capelli biondi o comunque molto chiari, compresi quelli bianchi, lo shampoo viola può aiutare proprio ad evitare che spunti all’improvviso quel fastidioso alone giallastro che invece di illuminare la chioma, la spegne sotto una patina opaca.

Sia lo shampoo blu che quello viola sono cosiddetti “antigiallo”, perché il loro scopo è quello di combattere i riflessi giallastri ma attenzione: sono prodotti da usare con parsimonia e senza esagerare, perché i pigmenti colorati potrebbero alterati i capelli con antiestetiche sfumature violacee o bluastre.

Ricapitolando, ecco le indicazioni principali per utilizzare lo shampoo viola:

perfetto da usare su capelli naturali oppure trattati chimicamente;

chimicamente; ideale per i colori molto chiari, dai toni biondi o bianchi ;

; alternare il suo utilizzo con uno shampoo normale;

con uno shampoo normale; usare poco prodotto per volta per evitare effetti indesiderati;

per evitare effetti indesiderati; in caso di capelli rossi, castani o molto scuri è preferibile usare lo shampoo blu.

I migliori shampoo viola in commercio

In conclusione, se lo shampoo viola è quello che si sta cercando, ecco alcune ottime proposte attualmente sul mercato:

Kérastase Shampoo Bain Ultra-Violet

Formulato con pigmenti viola e agenti neutralizzati per capelli biondi e decolorati. Rimuove istantaneamente i riflessi giallo e arancio. È ideale per biondi freddi e capelli grigi, e il suo uso regolare fornisce una protezione anti-giallo durevole, mantenendo quindi le sfumature dai toni freddi. Inoltre è arricchito con una combinazione di acido ialuronico e stella alpina, per ravvivare la luminosità del biondo e nutrire la fibra capillare.

Disponibile su Lookfatastic a 23,95 euro Acquista ora

Shu Uemura Art of Hair Yubi Blonde Anti-Brass Purple Shampoo

È uno shampoo arricchito con un’esclusiva tecnologia di pigmenti freddi: i coloranti viola e blu contrastano i toni gialli e arancioni indesiderati. È definito uno prodotto “anti-ottone” ed è perfetto per le chiome colorate. Ricco di ingredienti nutrienti, contiene anche acido salicilico che aiuta a catturare agli agenti esterni che si accumulano sul cuoio capelluto. La glicerina contrasta la secchezza con una generosa dose di umidità. È ideale per capelli decolorati biondi, argentati e schiariti (anche castani chiari).

Disponibile su Lookfantastic a 30,95 euro Acquista ora

Phytorelax Keratin No Yellow

Phytorelax, l’azienda green italiana che da anni è attenta alle formulazioni (tutte certificate naturali, biologiche e vegane) e all’ambiente, ha creato uno shampoo con un pigmento viola, arricchito con cheratina idrolizzata per ristrutturare il capello, che attenua i riflessi gialli. Perfetto su capelli biondi, grigi e decolorati, si lascia in posa da 1 a 5 minuti a seconda del risultato desiderato.

Disponibile su Douglas a 7,99 euro Acquista ora