Detox capelli: benefici, trattamenti e prodotti

Per detergere a fondo il cuoio capelluto usare solamente uno shampoo di qualità purtroppo non basta. I capelli, così come altri organi del nostro corpo assorbono smog, inquinamento e sostanze chimiche con i quali vengono continuamente a contatto. La cheratina, di cui i nostri capelli sono composti, subisce continuamente “attacchi” dagli agenti esterni, che ne compromettono salute e lucentezza. Per questo, l’industria cosmetica è sempre più attenta anche ai prodotti da impiegare sulla testa, proponendo dei veri e propri trattamenti detox per purificare e nutrire i capelli.

I trattamenti detox per i capelli

Maschere, impacchi e polveri. Lo scopo è lo stesso, liberare la chioma dall’accumulo di metalli pesanti e sostanze nocive: così come sottoponiamo la pelle e l’organismo a trattamenti purificanti, allo stesso modo le formule più innovative agiscono come un vero e proprio detox per le fibre dei capelli, liberandoli da tutte le impurità e i residui, invisibili a occhio nudo ma comunque indesiderati, che sul lungo periodo minano la salute della cute e dei capelli stessi.

Se per alcuni trattamenti è necessario recarsi nei saloni di bellezza, per altri si può optare per l’acquisto di prodotti specifici e rimedi fai da te che sfruttano le peculiarità di alcuni ingredienti naturali.

Tra i trattamenti più gettonati di sempre ci sono le maschere per capelli, quelle più all’avanguardia sono in grado di assorbire proprio i metalli pesanti sfruttando le proprietà di argilla, carbone e caolino, e servendosi dell’aceto bianco per donare lucentezza ai capelli.

Tra gli impacchi fai da te più noti per purificare i capelli ci sono quelli a base di olio di cocco e olio di ricino da lasciare in posa il più possibile, oppure i risciacqui con il bicarbonato per eliminare ogni traccia di smog, e ancora aceto di mele e composti in polvere di origine indiana per riacquisire lucentezza.

Prodotti da acquistare per purificare i capelli

Oltre agli shampoo, possiamo effettuare un detox per capelli con prodotti specifici, scopiamo quali sono.

Bumble and bumble Scalp Detox

È una schiuma detergente caratterizzata da una formula leggera e setosa. Rimuove il sebo in eccesso, le impurità e l’accumulo di altri prodotti, contiene anche acqua micellare per lenire le irritazioni. È adatto a tutti i tipi di cuoio capelluto.

Christophe Robin Gel Districante and Scrub Detergente Purificante con Sale Marino

Il set è composto da due prodotti: il gel districante e lo scrub detergente purificante con sale marino, efficaci per ottenere capelli puliti, idratati e districati. Sono entrambi privi di parabeni e siliconi.

Lo scrub detergente con sale marino è ideale come trattamento detox, perché purifica e ripristina l’equilibrio del cuoio capelluto sensibile o grasso. Il sale marino infatti aiuta a rimuovere e a stimolare la circolazione. Contiene inoltre un agente idratante di origine vegetale. Questo scrub può anche essere usato come trattamento post-colore, per lenire sensazioni di formicolio e prurito, sintomi tipici da chi è abituato a usare le tinte per capelli.

Il gel districante idrata e ri-mineralizza capelli e cuoio capelluto. Rappresenta il secondo passo della routine di disintossicazione dei capelli. Contiene diversi minerali marini tra cui zinco, magnesio, ferro, calcio e potassio. Aiuta a districare senza appesantire i capelli.

Briogeo Scalp Revival Charcoal

Questo shampoo cremoso e micro-esfoliante contiene agenti detergenti molto delicati che derivano dalla noce di cocco: aiuta a eliminare le cellule morte e le impurità dai capelli. Contiene un mix di olio di cocco, pantenolo e olio di melaleuca: tutti ricchi di elementi nutritivi che contribuiscono a ristabilire l’equilibrio e l’idratazione del cuoio capelluto. Contiene anche il carbone bianco binchotan, che deterge in profondità in modo da liberare i follicoli capillari dalle cellule morte e dall’accumulo di prodotti chimici.

Disponibile su Sephora a 46,00 euro Acquista ora