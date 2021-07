Shampoo blu: i migliori per capelli castani

I capelli castani sono tra i più comuni al mondo e, come tutte le tipologie di capelli, occorre trattarli con prodotti specifici come lo shampoo blu. Quando si tratta del colore castano (che per natura rappresenta un insieme di tutti gli altri colori dei capelli) le tonalità del marrone cambiano in base alla persona e possono diventare davvero infinite. Il rischio più grosso dei capelli castani è che col tempo il colore originale si ricopra di quegli odiosi riflessi aranciati e giallastri.

Per la precisione i capelli castani più scuri tendono a far emergere tonalità più arancioni, mentre i castani più chiari per caratteristica emanano riflessi che dall’arancione si spingono fino al giallo.

Ma quando compaiono esattamente i temuti riflessi arancioni? Gran parte della colpa è da attribuire al sole, agli agenti aggressivi come ad esempio il cloro della piscina, oppure agli attrezzi del mestiere come piastre e asciugacapelli usati ad alte temperature. In sostanza, più si maltratta il capello castano, più esso mostrerà il suo lato “ramato”.

Come combattere i riflessi arancioni sui capelli castani

Per ovviare a questo problema gli specialisti sconsigliano l’uso di solfati e hanno inventato lo shampoo blu, con l’idea di sfruttare la teoria dei colori, che universalmente indica come il verde sia in grado di neutralizzare il rosso, mentre il blu neutralizza proprio l’arancione. Questo accade per via dei colori complementari che se mescolati, si annullano.

Così come lo shampoo viola, lo shampoo blu è un prodotto specifico e non è indicato per qualsiasi tipo di capello. I pigmenti a base blu contenuti in questi tipo di prodotto, contrastano lo sbiadimento del fusto del capello e quindi evitano la comparsa dei toni aranciati e giallastri sui capelli castani.

Per sfruttare le proprietà dello shampoo blu si procede come con qualsiasi altro shampoo:

massaggiate lo shampoo blu sui capelli bagnati insaponando per bene;

lasciate in posa per qualche minuto;

risciacquate con cura;

non esagerare con la quantità di prodotto.

Shampoo blu: quali acquistare per i capelli castani

Scopriamo quali sono i migliori shampoo per capelli castani disponibili per l’acquisto online.

Redken Color Extend Brownlights Shampoo

È stato creato appositamente per i capelli castani naturali o schiariti dal tempo, si avvale di pigmenti dai toni freddi per contrastare gli indesiderati toni caldi e aranciati. Se usato regolarmente, lo shampoo riequilibra e rivitalizza il colore, rendendolo più simile a quello fatto dal parrucchiere.

Aveda Pure Plant Blue Malva Shampoo

Questo shampoo è stato formulato per evitare l’ossidazione del colore sui capelli trattati chimicamente. Deterge delicatamente i capelli e il cuoio capelluto, esaltando il colore dei capelli. È fatto con malva blu selvaggia artigianale (raccolta in maniera sostenibile) e bluet ecologico, un fiore noto per la sua capacità di intensificare in modo naturale il colore.

Joico Color Balance Blue Shampoo

È una formula neutralizzante che corregge i toni aranciati, portandoli verso i toni del castano scuro, proprio come accadrebbe dal parrucchiere. Lo shampoo ripristina il colore e per farlo si avvale del complesso Multi-Spectrum Defense e del complesso Bio-Advanced Peptide. Le sue proprietà correttive aiutano a ripristinare il giusto colore sui capelli, anche in presenza di mèches o ombré. Secondo gli studi condotti dal produttore, il prodotto si lega a ogni singolo capello preservando l’89% del colore fino a 8 settimane.

Phyto Argent Shampoo anti-ingiallimento

La sua formula contiene estratto di edelweiss ed estratto di fiordaliso, che aiutano a contrastare i capelli aranciati e giallastri su capelli castani.

