Meghan Markle proibisce al Principe Harry di volare in Scozia da Carlo

Meghan Markle avrebbe proibito al Principe Harry di volare in Scozia dal Principe Carlo, colpito dal Coronavirus. La Duchessa si allinea giustamente alle direttive della sanità mondiale, impedendo al consorte di andare dal padre, in auto isolamento. La coppia, ora in Canada, è stata a contatto con il Principe di Galles nelle scorse settimane, durante l’ultimo viaggio nella capitale inglese. La preoccupazione è grande, ma i Duchi di Sussex hanno deciso di anteporvi la sicurezza.

Ieri è arrivata la notizia ufficiale che il Principe Carlo è affetto da Coronavirus. Ora si trova in isolamento in Scozia, nel castello di Balmoral, insieme a Camilla. La Duchessa è risultata negativa al tampone, e la coppia è in auto isolamento lontana da tutti. L’erede al trono potrebbe aver contratto il virus dal Principe Alberto di Monaco, anche lui colpito dal Covid-19.

Pare che il Principe Harry, molto preoccupato, volesse volare in Scozia da papà Carlo. Meghan però, secondo le fonti del Daily Mail glielo avrebbe proibito. Una decisione saggia senza dubbio, data la pericolosità del Coronavirus e la diffusione della pandemia nel Regno Unito. La stessa Regina Elisabetta, con il Principe Filippo, ha lasciato Buckingham Palace per sicurezza.

Meghan Markle ha pensato alla salute del marito, e anche del figlio, Archie, 10 mesi.

“In nessun caso, per nessuna emergenza, a Meghan sta bene che Harry viaggi in questo momento” rivela la fonte al Daily Mail. Intanto in molti paesi i voli sono stati soppressi, e molto probabilmente Harry non potrebbe comunque raggiungere il Regno Unito.

“Sono ansiosi, e frustrati. Sono stati in contatto con Carlo nelle scorse settimane, temono per Archie. E vorrebbero fare qualcosa per aiutare“. Per il momento però, nessun altro membro della famiglia reale inglese ha manifestato sintomi riconducibili al virus.